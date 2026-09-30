Valencia Basket s'endú la Supercopa d'Espanya més sabadellenca

S'està convertint gairebé en una cosa habitual que en els títols estatals del bàsquet femení, una entrenadora sabadellenca formi part de l'èxit des de la banqueta. L'any passat li va tocar a la Glòria Estopà aixecar dos trofeus amb Valencia Basket i, ara, ha estat el torn de la Mireia Capdevila, que es va incorporar al cos tècnic del conjunt taronja aquest estiu després de la seva etapa a Tizona Burgos. L'entrenadora local va aconseguir el trofeu de la Supercopa d'Espanya en imposar-se a l'amfitrió Leganés a la gran final (76-64).
Capdevila és l'entrenadora assistent de Javi Torralba, que també va arribar aquest estiu per substituir Rubén Burgos. "Quan canvies d'equip es necessita un procés d'adaptació, és evident. També per conèixer la lliga i les jugadores, requereix un temps. Per sort ja fa un mes llarg que soc a la ciutat i amb l'equip i ha anat tot rodat. Conec el Javi, ja ens coneixíem i això fa que el dia a dia sigui més senzill perquè ja sé què vol de mi. Tot i això, encara hem de conèixer millor la resta de l'engranatge perquè hi ha moltes peces", diu. La pretemporada, per la disputa del Mundial, també va ser força precipitada, però l'equip va arribar en bones condicions a l'estrena de la competició.
El primer test de l'any, i també el primer títol en joc, va ser precisament aquesta Supercopa al pavelló Jorge Garbajosa. Valencia Basket es va enfrontar a la semifinal al Casademont Zaragoza, en un duel de clar accent sabadellenc. En una banqueta, Capdevila i, a l'altra, Glòria Estopà, precisament davant del seu exequip. El triomf va caure del costat taronja per 73-84, en el primer de molts duels entre les dues entrenadores locals aquesta temporada. "Sempre que coincidim, comentem alguna cosa. A l'hotel de concentració estàvem tots els equips junts i l'ambient era de companyonia i respecte. És maco que dues sabadellenques estem en clubs tan importants de l'elit", afirma.
A la final, el Valencia va superar el Leganés per aconseguir el seu quart títol en la competició i adjudicar-se el primer trofeu de la temporada. "Estem molt contents. Al final, la preparació va ser atípica perquè ens faltaven, i encara falten, algunes jugadores. Ho afrontàvem amb gran respecte i vam poder ser competitius i reconeixibles. Ho hem gaudit. És un bon punt de partida", apunta. "Tenim moltes jugadores de nivell que ja han jugat partits d'aquesta mena en la seva carrera i no senten la pressió ni responsabilitat del moment decisiu, és un factor molt positiu", afegeix.
Ara, aquest cap de setmana, comença la lliga davant de l'ambiciós Azul Marino Mallorca Palma, a domicili. Tot just el primer partit d'una temporada de gran exigència, també amb el debut a l'Eurolliga a l'horitzó. "Encara falta que tornin algunes jugadores que estan acabant la temporada a la WNBA, però amb les que tenim serem molt competitives. Volem implantar un estil propi i reconeixible, que s'identifiqui amb el club. L'objectiu és ser competitives, això ens acostarà a guanyar. Representem una institució molt important en el bàsquet espanyol i això suposa una responsabilitat, però no hi ha més pressió. Hem de tenir un llistó molt alt en el dia a dia i això ens ajudarà a donar el màxim cada partit i obtenir els millors resultats possibles", analitza. Una nova etapa que va arrencar de la millor manera, però amb encara molta feina fer i ambició per continuar guanyant.