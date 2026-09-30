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Mor Josep Maria Sabaté, exconseller del CE Sabadell i figura molt vinculada al futbol base durant més de trenta anys

Esports

Va ser directiu i responsable de l'obrador i el club el va nomenar soci d'honor de l'any 2020

Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 11:48
Actualitzat el 30 de setembre de 2026 a les 12:21

Dol al Centre d'Esports per la recent pèrdua de l'exconseller Josep Maria Sabaté Farré, als 76 anys. El sabadellenc va estar estretament vinculat al club durant més de tres dècades i és especialment recordat per la seva etapa com a responsable del futbol base arlequinat, en què va ser com un pare per molts dels talents sorgits a l'obrador.

Sabaté també va ser conseller i directiu del club durant cinc temporades, entre el 2009 i el 2014, quan va presentar la seva dimissió del càrrec, en un moment en què el president era el japonès Keisuke Sakamoto. Va continuar vinculat al futbol base i, posteriorment, també va estar a la Federació Catalana de Futbol. El 2019 va ser guardonat per la Fundació CNS per la seva tasca en el món de l'esport sabadellenc i el 2020 va ser nomenat soci d'honor del Centre d'Esports.

L'exdirectiu arlequinat també va ser, malauradament, notícia el 2015 quan va perdre el seu fill Josep Sabaté en el famós accident aeri als Alps. La seva dona Marta regenta una famosa floristeria del barri de la Creu Alta. Família, amics i coneguts li donaran l'últim adeu al Josep Maria aquest dijous dia 1 d'octubre en una cerimònia al tanatori de Sabadell que començarà a les 11 h.

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