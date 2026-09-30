ARA A PORTADA
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Sabadell Docents de Sabadell celebren el retorn de les lectures obligatòries: "És una gran passa, però en queden moltes més" Jan Cañadell Puigmartí
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Castellar del Vallès Més autobusos entre Castellar i Sabadell a la B-124 mentre espera un reasfaltatge integral Marc Béjar Permanyer
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Sabadell Preparen nous aparcaments a Can Gambús pel creixement urbanístic de la zona Aleix Pujadas Carreras
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Diners El Banc Sabadell concentra la seva activitat corporativa de Catalunya a Sant Cugat Albert Acín Serra
Mor Josep Maria Sabaté, exconseller del CE Sabadell i figura molt vinculada al futbol base durant més de trenta anys
Esports
Va ser directiu i responsable de l'obrador i el club el va nomenar soci d'honor de l'any 2020