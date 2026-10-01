ARA A PORTADA
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Sabadell Els Merinals que volen els veïns: sis propostes per transformar el nou espai públic Marta Ordóñez
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Sabadell La nova campanya de vacunació contra la grip i la covid a Sabadell, a partir de dilluns Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Les obres de la ronda de Collsalarca, a l'equador: "Està quedant molt bé, pensàvem que tindríem més afectacions" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La majoria de partits de Sabadell, junts per reprovar el regidor de Vox pel gest del tret al clatell Jan Cañadell Puigmartí | Albert Acín Serra
Sabadell treu el floret per convertir-se en l'epicentre de l'esgrima estatal
Esports
La Pista Coberta acull aquest cap de setmana el Torneig Nacional de Rànquing, amb la presència de tiradors del nivell de l'olímpic Carlos Llavador