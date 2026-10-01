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Sabadell treu el floret per convertir-se en l'epicentre de l'esgrima estatal

Esports

La Pista Coberta acull aquest cap de setmana el Torneig Nacional de Rànquing, amb la presència de tiradors del nivell de l'olímpic Carlos Llavador

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 18:30

La Pista Coberta Carme Valero es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esgrima estatal. Sabadell serà la seu oficial del Torneig Nacional de Rànquing (TNR) Absolut i Cadet, així com de la Lliga Nacional Absoluta per Equips, en la modalitat de floret masculí i femení. La competició se celebra entre dissabte i diumenge i l'organització estima la participació d'uns 200 esportistes i 20 equips.

En el cartell destaca especialment la presència del millor floretista d'Espanya, el madrileny Carlos Llavador, olímpic a Tòquio 2020 i París 2024, i que se situa entre els millors 25 del tiradors del món. També seran a la cita integrants de l'equip nacional femení, que és actualment el cinquè del rànquing mundial en la disicplina. En clau local, el Club d'Esgrima Sabadell - Jaume Viladoms faraà d'amfitrió i comptarà amb una àmplia representació, de fins a una desena de participants. Encapçala la llista Arnau Gumà, que juntament amb Àlex Uría, Héctor Romero, Arnau Gàsquez, Xavi Líndez, Teo Ballada, Lluc Gàsquez, Biel Pautas, Guiu Camarasa i Emma Uría.

L'esdeveniment, de gran importància, compta com a prova puntuable per a la classificació per als Campions d'Espanya i diverses competicions més de nivell internacional. L'activitat arrencarà dissabte a partir de les 9 h amb el campionat absolut de floret masculí, el femení començarà a les 11:30 h. A la tarda hi haurà la jornada de Lliga Nacional per equips. Diumenge serà el torn de la categoria cadet amb els mateixos horaris. Esgrima de nivell i Sabadell com a eix central d'aquest esport durant dos dies.

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