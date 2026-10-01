Ton Ripoll: "He estat molts anys lluitant per un somni i ara només puc mirar endavant amb il·lusió"

Un dels noms propis de l'inici de lliga al Centre d'Esports és el de Ton Ripoll. Un jugador que va arribar l'estiu del 2024, a Segona Federació i amb diversos ascensos fallits a l'esquena, i ara s'està consolidant com a home important en els esquemes de Ferran Costa al futbol professional. "La veritat és que m'estic trobant molt bé, molt content que les coses surtin tant individualment com col·lectivament. Penso que som molts els que debutem, som molts els que estem fent bones actuacions i crec que això també és mèrit de tots. Les bones actuacions individuals van acompanyades d'un bon rendiment col·lectiu, si no seria impossible. Estic satisfet d'estar fent un bon paper i de poder ajudar l'equip", diu.
Ripoll és, juntament amb José Ortega, Arthur Bonaldo, Kaiser i Urri, un dels que ha viscut tot el procés del club en aquests dos anys d'èxits i ascensos. "La competició no espera ningú. Un cop arrenca ja no hi ha res més, i no importa què feies fa dos anys. Al final és la recompensa a molt temps de feina i perseverança. Tothom està molt implicat, els que debutem i els més experimentats, però crec que els que venim de Segona Federació hem viscut molts anys de lluitar per un somni i intentar arribar on som ara. Només mirem a l'horitzó amb molta il·lusió i ganes", assegura.
En aquestes primeres jornades també ha destacat especialment per la seva contribució en els gols, amb fins a tres assistències lidera el rànquing de la categoria. Les dues últimes, a més, han arribat en serveis de cantonada, a Óscar Sanz davant del Real Oviedo, i a Edgar González en el partit contra el Celta Fortuna. "M'ho ha comentat el míster perquè jo no ho sabia. Sí que sé que en porto tres, però no com està el rànquing. Circumstancial o no, vol dir que estem fent una bona feina com a equip i també que tothom està molt implicat en l'estratègia. Sabem que és molt important i estem contents que aquestes jugades assajades surtin", apunta.
Tot plegat després d'empatar el cap de setmana a passat a Balaídos, en un duel de poques ocasions i en què els arlequinats van anar a contracorrent per una errada en els primers instants. "Som molt conscients que això ho hem de tallar, però nosaltres sempre intentem agafar la part positiva de les coses, i sense fer el nostre millor partit fora de casa vam sumar un punt que sempre és positiu. Sí que ens va costar una mica entendre què ens demanava el duel, però vam intentar potenciar les nostres virtuts i amagar els defectes. Potser no vam estar tan fins com altres dies i es va ajuntar tot perquè no fos tan brillant com anteriors partits", analitza.
Ara, el Centre d'Esports torna a casa per a enfrontar-se a l'Andorra. "Nosaltres tenim un estil de joc i una identitat molt definida i ells també tenen molt clar a què juguen. Som dos equips molt diferents i veurem qui pot imposar-se. Que guanyi el millor", diu. L'objectiu, lògicament, serà continuar fent del 'Temple' un fortí. "La sensació que tenim tots els jugadors quan sortim a la Nova Creu Alta és brutal. Ja des de la temporada passada, i sobretot al play-off, l'energia que sentim és increïble. Ens han ajudat molt, també en els moments de dubtes", assegura. Un dels que ha passat del fang al futbol professional que es vol continuar consolidant a la categoria.