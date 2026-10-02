El vòlei del CN Sabadell arrenca la temporada amb les banquetes renovades

Aquest cap de setmana arriba el tret de sortida de les principals lligues de voleibol. Com era d'esperar, el Club Natació ho té tot a punt per afrontar una temporada que arriba plena de novetats i canvies a l'estructura dels dos principals equips de l'entitat.
Aposta per la joventut
El masculí, a Superlliga 2 un any més, es presenta amb diversos canvis. El tècnic colombià Felipe Torres aterra a Les Naus procedent del Reus per agafar el relleu d'Adrià Jiménez. Torres es posa al capdavant d'un projecte marcat per la joventut, després de la retirada de peces consolidades com Jordi Arís i la sortida de grans talents formats al planter, com és el cas de Thiago Pozzato, Jan Blanco i Joan Pullina. El capità Camilo Caro aportarà experiència a un bloc jove que tindrà en Adrià Rejón, Aleix Bernia i Paulo Jiménez, que torna al Club, els seus principals referents.
Tot i que en la pretemporada han patit derrotes a la fase final plata de la Superlliga catalana, davant del Balàfia (0-3) i l'Arenys (1-2), l'equip buscarà demostrar la seva competitivitat des del primer dia. L'estrena oficial serà aquest mateix dissabte a les 17:00 h, a Les Naus, davant d'un autèntic clàssic de la categoria: el Mediterráneo castellonenc.
Es manté el bloc, amb nou tècnic
D'altra banda, el projecte de l'equip femení de Primera Nacional aposta per la continuïtat del bloc, que el curs passat es va quedar a les portes de la fase d'ascens a Superlliga2. El santcugatenc Aitor Piñol és la gran novetat a la banqueta de Les Naus. L'extècnic del Barça arriba per substituir Narcís Godoy al capdavant d'un equip ambiciós i amb ganes.
Pel que fa a la plantilla, la baixa més sensible és la de Valèria Ballero, que marxa a Londres per motius laborals. En canvi, l'equip recupera Cris Muñoz i incorpora la turca Ada Kuday. En la pretemporada, les sabadellenques han demostrat un bon nivell a la fase final or de la Lliga Catalana amb victòria contra el Bordils (3-0) i una derrota davant del Sant Pere i Sant Pau (1-2). Les de Piñol no debutaran aquest cap de setmana per logística. L'estrena prevista davant del Heidelberg ha estat ajornada per fer-lo coincidir la pròxima setmana amb el duel contra el San Roque i aprofitar el viatge a les Canàries. Un doblet d'exigència que servirà per veure en quin punt es troben les nedadores.
Finalment, el segon equip masculí, que torna a competir a Primera Nacional, manté el tècnic Sebas Zunino. El debut també serà dissabte a les 19 h a les Naus contra el Víkings Prat. Una temporada de canvis, però amb aspiracions per a la secció de vòlei del Club Natació Sabadell.