Els sabadellencs Aleix Gómez i Dani Fernández, subcampions del món amb el Barça

Seixanta-cinc partits després, el Barça d'handbol va perdre. Una ratxa espectacular dels de Carlos Ortega que va acabar a la final del Mundial de Clubs davant d'un Veszprém superior (33-42). El conjunt hongarès va anar per davant en tot moment i amb un inspirat Emil Nielsen sota pals (dotze aturades) va frustrar els intents, d'entre altres, els extrems sabadellencs Dani Fernández i Aleix Gómez per poder revalidar el títol mundial.
L'equip dirigit per un vell conegut dels culers, Xavi Pascual, va agafar una bona renda des de l'inici. Fins i tot es va situar amb cinc o sis gols d'avantatge de forma regular en els primers minuts. El Barça va intentar reaccionar i es va ficar en el partit després d'una doble superioritat, però la desfeta defensiva i el bon atac coral de l'equip magiar, comandat per Hugo Descat (deu gols en onze llançaments), van deixar el duel molt coll amunt ja al descans (16-22).
A la represa, no es va produir el canvi de dinàmica. Al contrari. El Veszprém va tornar a prémer l'accelerador i es va anar distanciant a poc a poc fins a aconseguir una renda de deu o onze gols que era definitiva. Va treure l'orgull l'equip blaugrana en els últims instants, però ja només va servir per maquillar el marcador. Nielsen, decisiu sota pals, va ser escollit MVP de la final després de frustrar el seu exequip amb una de les seves ja habituals actuacions.
Aleix Gómez va acabar el partit amb cinc gols (quatre de penal) en nou llançaments, mentre que Dani Fernández va anotar una diana en l'enfrontament. Com a curiositat, aquest Mundial de Clubs és el primer títol que se li escapa a Fernández des que va signar amb el Barça, fa poc més d'un any. Una bona mostra del domini culer en els últims temps. En qualsevol cas, una ratxa d'imbatibilitat que s'allargava des de feia més d'un any i que va acabar en el pitjor moment.