El CE Sabadell vol continuar sumant a casa en un xoc d'estils

La Nova Creu Alta es vestirà de gala un cop més en una tarda en què es preveuen pluges, veurem si també de gols. El Centre d’Esports torna a l’estadi per rebre un dels equips més dominadors de la categoria, l’Andorra, aquest dissabte a les 18:30 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb minut a minut al web del Diari).
El conjunt andorrà és l'equip que dirigia Ferran Costa abans d'aterrar a Sabadell, fet que dona un toc de morbositat. "És un dia important perquè juga el Sabadell. Ha estat una setmana com qualsevol altre", assevera el tècnic. "Allà vaig aprendre que soc prou bo i he de confiar en mi. I que quan faig les coses a la meva manera i com penso, els resultats acostumen a sortir", afegeix amb contundència el de Castelldefels, que dijous va complir 32 anys.
Una novetat a la convocatòria
Fins a la data, en set jornades, el Sabadell ja ha demostrat la seva identitat. Tres victòries, tres empats i una única derrota per sumar dotze punts i ocupar la setena posició. Un bon balanç d’inici. "Continuem reforçant les nostres conviccions i la nostra identitat. Això ens permet ser estables. Igualment, hem de millorar en tot perquè l’inconformisme és el que ens mou cada dia per treballar de valent. Ens marca el full de ruta per buscar la nostra millor versió i fugint de la comparació amb els altres", afirma.
Els arlequinats arriben al duel després d’un empat agredolç a Vigo, davant del Celta Fortuna, en un partit marcat per una nova errada defensiva en els primers minuts. "No vam estar a un nivell tan alt com altres partits, i també sabem que vam tenir una errada molt important que no ens podem permetre. Fora de casa, sumar un punt no és negatiu tot i no estar tan satisfets com en anteriors jornades", analitza. Costa recupera Arthur Bonaldo per a l’enfrontament de dissabte, però manté les baixes de Genar Fornés, Patrick Nuamah i Xavi Moreno, a més del lesionat de llarga durada Niko Gioacchini.
Un equip amb molta possessió i poca contundència
Al davant estarà un Andorra que suma sis punts, però que ve de guanyar el seu segon partit de la temporada al camp del Granada (2-3). "És un equip que ha anat mutant. Estaven tenint molta possessió i domini i en l’últim enfrontament van canviar una mica el plantejament i es pot veure en com van ser els seus gols. Estem preparats per qualsevol estil que ens trobem davant i intentarem imposar el nostre joc per sumar els punts. Al final, sí que la manera de fer les coses és força diferent, però tots dos volem el mateix: guanyar", assegura.
El conjunt andorrà, en el primer tram de competició, s’ha caracteritzat per la seva capacitat de dominar amb la pilota i de generar molt perill a camp contrari. No obstant això, la famosa contundència a les àrees ha penalitzat els de Carles Manso, que després de golejar en el seu debut contra el Ceuta (5-1) acumulava cinc derrotes consecutives fins al triomf de la setmana passada. El golejador de l'equip és un vell conegut com Jordi Cano, ex de l'Europa, que suma quatre dianes. Un altre dels jugadors importants al conjunt tricolor és l’exarlequinat, Marc Domènech, i al cos tècnic hi ha l'Enrique Agudo, antic fisioterapeuta del Sabadell.
L'últim precedent, a la pretemporada
Pel que fa als precedents, el més recent és de la pretemporada, en un duel intens i de poques ocasions que es va disputar al CAR de Sant Cugat i va acabar amb un empat a zero. En partit oficial, segons el web de memòria històrica, tots dos equips s'han enfrontat en vint-i-tres ocasions amb un balanç d'onze victòries arlequinades, sis empats i sis triomfs de l'Andorra. Tot i això, l'últim enfrontament entre tots dos va caure del costat tricolor, a Primera Federació el novembre del 2021, en el debut de Pedro Munitis a la banqueta de la Nova Creu Alta. Un solitari gol d'Adrià Vilanova al tram final va decidir. Arribarà la revenja en el retrobament de Ferran Costa amb el seu exequip?