Tret de sortida a la quarta edició de la SWIT Cup. Sabadell torna a ser l'epicentre del futbol femení formatiu amb un torneig cada vegada més consolidat i multitudinari. Enguany, prop de 2.500 jugadores de fins a 168 equips se citen en quatre dies de gran nivell i amb un toc més internacional que mai: hi haurà 24 equips de dotze països com els Estats Units, Bèlgica, Japó, els Estats Units o els Països Baixos, entre altres. Destaquen clubs com el París Saint-Germain, l'ADO Den Haag o el Zulte Waregem. No faltaran tampoc grans pedreres del futbol català i espanyol com Espanyol, WSS, Badalona, Real Sociedad, Atlético de Madrid o Sevilla.
Les integrants d'aquests equips i tota la resta de participants han desfilat durant la jornada de dijous al vespre per una Nova Creu Alta que s'ha vestit de gala, un any més, en un espectacle de llums, música i efectes que han convertit la presentació en una autèntica festa. Segons l'organització, més de 6.000 persones han estat presents a l'acte entre les jugadores i tècnics a la gespa i els nombrosos familiars que han omplert la tribuna de l'estadi.
Els primers partits ja s'han disputat durant la tarda, abans del multitudinari acte de presentació. Demà divendres es completarà la fase de grups i dissabte ja arrencaran les eliminatòries, amb la fase d'or i la fase de plata segons la classificació en la primera ronda. Les finals es disputaran a la ZEM de Sant Oleguer, al camp de gespa natural. Els duels seran diumenge, des de les 9 h amb les més petites de la categoria d'U10 fins a les de l'U19, que arrencaran el duel decisiu pel títol a les 14 h. Un cap de setmana que promet emocions fortes i, sobretot, un gran nivell de futbol en una competició referent al món.