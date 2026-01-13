Derbi vallesà per un lloc a les semifinals de la Copa Catalunya

Sempre es diu allò que la lliga és prioritària i que la resta de competicions fan més nosa que no pas il·lusió. És tan cert com que un derbi sempre és especial, independentment de la categoria o la importància de cada torneig. Enmig de l'eufòria després de ser campió d'hivern, el Centre d'Esports afronta aquest dimecres (20 h) un derbi vallesà de Copa Catalunya carregat d'al·licients davant del Terrassa a l'Olímpic. “És un camp complicat i un equip amb grans jugadors. Ens haurem de preparar bé, conscients que som el Sabadell i sempre volem guanyar en qualsevol escenari i competició”, analitzava Ferran Costa després del triomf de diumenge davant del Marbella.
En la competició, el tècnic ha donat molt protagonisme als jugadors menys habituals en lliga com José Ortega, Carlos Alemán, Jordi Ortega, Quim Utgés, Lluís Estebe o alguns dels joves com Alonso Zamora, Jan Font o Fran Rivera. Anteriorment, els arlequinats van eliminar el Ripollet (2-3) i el Cornellà, en els penals, després d'empatar a un. Ara, en aquest derbi, tots dos equips es troben a només dos partits de disputar una final. Tres centenars d'aficionats sabadellencs ja han adquirit les seves localitats per al duel.
Podria debutar el nou fitxatge Alan Godoy i també es podria estrenar en la titularitat l'altra incorporació, Xavi Moreno, que ja va tenir minuts al segon temps davant del Marbelle. Per contra, Costa no podrà comptar amb Kaiser, ni Jan Molina i són dubte Rodri Escudero i el porter ex del Terrassa, Ortega, baixa les dues últimes setmanes. La resta de la plantilla, si no hi ha cap contratemps d'última hora, estarà a disposició del cos tècnic.
Al davant estarà un Terrassa que des de l'arribada d'Oriol Alsina a la banqueta ha capgirat la irregular dinàmica que l'havia situat en la zona mitjana-baixa de la Segona Federació. Amb el canvi de tècnic, els egarencs sumen cinc victòries, quatre empats i una única derrota. Són setens a només un punt del play-off. En el mercat d'hivern, a més, s'han reforçat amb l'arribada de figures experimentades en categoria superior com Nahuel Arroyo i, especialment, l'excapità arlequinat Sergio Cortés qui, de fet, ja s'ha estrenat com a golejador amb la samarreta vermella. Curiosament, Cortés va ser titular en els dos duels del Centre d'Esports a la competició i va marcar a Ripollet.
Aquest derbi de Copa Catalunya serà el tercer de la història entre ambdós conjunts en la competició, des de la refundació dels terrassencs. El primer precedent, l'estiu del 2011, es va saldar amb triomf arlequinat per 0-1 amb un golàs de Florian Taulemesse. L'altre enfrontament va ser fa tot just un any, el 15 de gener del 2025, amb una nova victòria del Sabadell per 1-2 amb una matinera diana de Carlos Pérez després d'una errada descomunal d'Ivan Biarge abans de complir-se el primer minut de joc, i un gol de Miquel Ustrell al segon temps. L'antecedent més pròxim entre sabadellencs i terrassencs, no obstant això, és el de lliga del passat 20 d'abril que va caure del costat local, però que va acabar marcant un punt d'inflexió perquè el Centre d'Esports pugés de nou a Primera Federació.
"Entenem la rivalitat i el que sent l'afició, però nosaltres afrontem el partit com un més. Volem guanyar sempre i això intentarem, però no perquè sigui un derbi. No tenim l'espineta de l'any passat perquè ens va servir per anar cap endavant. És un partit nou i buscarem passar de ronda", assegurava Sergi Segura, un dels futbolistes que va ser present en el duel de la temporada passada en lliga. Un derbi vallesà amb molts al·licients i la classificació a les semifinals de la Copa Catalunya en joc.