El CE Sabadell completa la remuntada en els penals i guanya el derbi al Terrassa

Un empat 'in extremis' per a acabar vencent en els penals. El CE Sabadell continua endavant a la Copa Catalunya imposant-se en els llançaments des dels onze metres al Terrassa després del 2-2 en el temps reglamentari. Els egarencs s'han posat amb dos gols d'avantatge en el primer temps, però les dianes de Jordi Ortega i el debutant Alan Godoy, en el minut 95, han portat el duel al penals en què els errors dels locals han estat decisius per certificar la classificació.
Costa ha sortit d'entrada amb un onze amb novetats, però prou reconeixible. De l'equip titular de diumenge passat han repetit Carlos García, Ton Ripoll, David Astals, Sergi Segura i Quadri. Entre els canvis ha destacat el debut amb el primer equip d'Oriol Ciurans a la porteria, per la baixa de José Ortega, i l'estrena dels fitxatges Godoy i Xavi Moreno en la zona ofensiva. S'han quedat fora de la convocatòria els indiscutibles en lliga Diego Fuoli i Arthur Bonaldo.
El duel ha començat amb igualtat i respecte per part dels dos equips. El primer avís ha estat de Miguelete amb un xut molt alt i, poc després, Beamonte ha rematat desviat en un servei de cantonada a l'altra banda del camp. Amb el pas dels minuts, el Centre d'Esports s'ha fet amb la possessió, però no ha estat capaç de trobar les escletxes en la defensa terrassenca, molt ben posicionada en tot moment. La més clara ha estat de Ripoll que després de superar dos defensors ha rematat al lateral de la xarxa davant de la sortida de Biarge. Prop de la mitja hora de joc, una bona sortida de pressió del conjunt local ha acabat amb un atac per banda esquerra que ha finalitzat després d'una sotana el lateral Mario Domingo, obrint el marcador amb un xut creuat.
Amb el gol, el Terrassa ha refermat encara més el seu pla de partit i ha muntat un bloc baix a camp propi, sense atabalar-se i deixant la iniciativa a un gris Sabadell en la construcció en estàtic. Ha intentat atacar des de l'amplitud el conjunt arlequinat que en el tram final ha aconseguit tancar dins l'àrea els defensors egarencs fins i tot amb alguna acció polèmica, tot i que, novament, exigint molt poc al porter. Al límit del descans, una nova jugada col·lectiva dels terrassencs ha finalitzat amb el segon gol, obra de Van den Heerik després de caçar el rebot a una aturada de Ciurans.
A la represa, Ferran Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada d'Urri i Joel Priego per Quadri i Astals. Ràpidament, s'ha fet amb el domini de nou el Centre d'Esports i, ara sí, ha començat a amenaçar la porteria de Biarge. Ha avisat Priego amb dos xuts des de la frontal, aturats pel meta local i, poc després, tot l'equip ha reclamat gol en una acció de Godoy que ha tret un defensor sota pals quan la pilota ja havia entrat. Ha continuat sumant pólvora a l'equip el Sabadell que ha tornat a fer canvis amb Jordi Ortega, López-Pinto i Coscia al terreny de joc.
L'efecte ha estat immediat i precisament Ortega ha retallat distàncies a l'hora de partit amb una rematada des de la frontal ajustada al pal. Immediatament després, Godoy ha fregat l'empat amb un cop de cap desviat, però en els minuts posteriors el Terrassa ha aconseguit frenar de nou el ritme del duel. Fins i tot han pogut sentenciar els egarencs en una contra que entre la defensa i Ciurans han salvat. Ha posat totes les naus al terreny de joc Costa amb l'entrada de Quim Utgés per Genar. I quan tot semblava sentenciat, ha aparegut Godoy per fer l'empat de cap en el 95 i portar el partit als penals.
Ha començat llençant Aythami, que ha enviat el seu llançament fora. Godoy no ha fallat, Sergio Cortés ha igualat en la porteria que on va errar la temporada amb el Sabadell, però Coscia i Ortega han convertit el seu xut, i malgrat que Utgés ha vist com Biarge ha aturat el seu penal, l'error de Jaime Barrero ha estat definitiu per confirmar la victòria del conjunt arlequinat que ha certificat la classificació amb el gol de López-Pinto. Estarà a les semifinals de la Copa Catalunya l'equip de Ferran Costa que ja es troba a només dues victòries del títol.
Fitxa tècnica
Terrassa FC: Biarge, Dirks (Lordán, m. 62), Reche, Mármol (Sergio Cortés, m. 46), Barrero, Joel Rodríguez, Van den Heerik (Aythami, m. 73), Mario Domingo (Álavaro Martín, m. 46), Casti, Nahuel (Gutiérrez, m. 46) i Beamonte (Isma Estévez, m. 46).
CE Sabadell: Ciurans; Ripoll, Carlos Garcia (Coscia, m. 61), Genar (Quim Utgés, m. 88), Segura, Astals (Urri, m. 46), Quadri (Priego, m. 46), Rubén Martínez (Jordi Ortega, n. 61), Moreno, Miguelete (López-Pinto, m. 61) i Godoy.
Àrbitre: Sergi Rimbau. Grogues: Casti; Urri, Genar, Coscia, Utgés.
Gols: 1-0, Mario Domingo m. 27; 2-0, Van den Heerik m. 44; 2-1, Jordi Ortega m. 62; 2-2, Godoy m. 95.
Incidències: Partit disputat a l'Olímpic de Terrassa amb dos centenars d'aficionats arlequinats.