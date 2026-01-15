Brutal agressió a un seguidor del CE Sabadell després del derbi: "Em van tirar a terra i em van a colpejar. Eren més de cinquanta"

El derbi entre Terrassa i CE Sabadell va caure del costat arlequinat, en els penals, després de l’empat a 2 en el temps reglamentari. Uns 300 aficionats del Centre d’Esports van acompanyar l’equip en el triomf, però, alguns d’ells, després del duel van haver de patir un episodi lamentable i que va deixar un home amb greus lesions per una brutal agressió. “Em van tirar a terra i em van començar a colpejar. Eren més de cinquanta. Puntades, cops de puny, fins i tot em van donar cops amb un casc de moto”, explica en declaracions al Diari de Sabadell l’aficionat agredit, que va ser traslladat al Taulí, ja es troba a casa amb punts al llavi, una costella fisurada i marques per tot el cos, segons relata.
Testimonis dels fets expliquen que l’agressió es va produir després que un nombrós grup de seguidors del Terrassa esperessin l’afició arlequinada amagats en un carreró en sentit a l’estació de Rodalies. “La meitat vam anar cap a dalt, a l’Olímpic, i l’altre meitat van córrer cap a l’estació. Quan vam pujar els Mossos ens van escoltar fins a baix una altra vegada i va ser quan vam veure l’agredit, tirat per terra i amb un bassalt de sang al voltant”, assegura un dels presents. Els implicats lamenten la manca de seguretat en el moment d’abandonar l’estadi. “No hi havia seguretat. L’any passat ja va haver aldarulls i aquest no han fet res per evitar-ho, al contrari”, diuen.
L’agredit és un aficionat del Centre d’Esports habitual en els desplaçaments aquesta temporada, tot i que no és soci. “Vaig al camp sempre que puc i a alguns desplaçaments també. Em vaig sentir molt impotent perquè ningú no va fer res. Com a mínim em van enganxar a mi perquè estava rodejat de menors d’edat i famílies. Podrien haver matat algú. No he pogut dormir i ara encara em costa respirar. Va ser una brutalitat”, assevera. L’afectat presentarà una denuncia per tal que el club pugui identificar els agressors, malgrat que es tractava d’una multitud.
D’altra banda, a xarxes també van denunciar alguns seguidors menors d’edat que ultres del Terrassa els van assaltar de camí a l’estadi i els van prendre les bufandes. Un nou episodi lamentable després d’un partit maco del futbol català, però que va tornar a quedar marcat pels aldarulls i la manca d’esportivitat i convivència.