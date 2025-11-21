Quan el ciclisme es converteix en una manera de socialitzar

L'Olga Fernández és una amant de l'esport i, especialment, de la bicicleta. Quan estava al Club de Triatló de Sabadell va començar a fer rutes amb algunes companyes que volien entrenar acompanyades. D'aquesta iniciativa va sorgir la idea de crear un grup, anomenat 'Chicas Ciclistas', per organitzar trobades. "Vaig crear una pàgina al Facebook per planificar sortides i que s'unís qui volgués. Després ens vam afegir l'Instagram i ara també tenim un grup de WhatsApp. La idea és fer esport, però també conèixer gent i crear un entorn segur i acollidor per tothom", afirma Fernández, que va impulsar el projecte el 2019.
Van començar amb cinc o sis persones, totes dones del Triatló, i a poc a poc es van anar unint amigues i familiars fins a les més de seixanta que actualment formen part del grup. "Fem rutes de tres hores i, per tant, costa quadrar horaris. A les trobades acostumem a ser una desena de persones, però depèn molt del dia", apunta l'Olga. Les quedades organitzades són sempre en cap de setmana, cada quinze dies aproximadament, i en la descripció del pla sempre s'explica la ruta i la dificultat. "Tenim gent més experta i altres que ho són menys. Llavors alguns dies fem quedades amb més desnivell o per zones complicades i altres dies és més suau. Cadascú ja sap en quin nivell vol o pot anar".
Les rutes poden ser de deu, vint, trenta, quaranta o cinquanta quilòmetres, depenent de la setmana, però sempre s'intenta anar al ritme de la persona més lenta del grup. "La gràcia és sortir totes juntes, si cada una va per la seva banda es perd una mica el concepte de la trobada. En les pujades, per exemple, deixem cadascú al seu ritme, però a dalt ens esperem", assegura. Des de fa un temps, a més, han ampliat el ventall. Més enllà de les trobades, també fan classes de tècnica per a millorar la forma de pedalar, optimitzar esforços i poder gaudir més de l'esport. "Faig jo les classes. Tot el que organitzem és gratuït, però tenim algun patrocinador al darrere que ens ajuda a tirar endavant al projecte. Al final, ho fem per passió i per ajudar", admet Fernández.
Trobar una nova família, lluny de casa
L'Olga, des de fa un parell d'anys, està molt limitada a l'hora de fer les rutes. Va tenir una lesió a la costella que l'està llastrant i ha hagut de fer una passa enrere en l'organització de trobades, tot i que fa les classes de tècnica. "Espero poder tornar a sortir amb la bicicleta algun dia", expressa amb anhel. Davant d'aquesta situació, va aparèixer la figura de la Yamila Battcock, una argentina que va trobar en el grup ciclista una família després de marxar a milers de quilòmetres de casa. "Jo vaig arribar i estava sola amb el meu marit, que treballava moltes hores. La meva companya era la bici. Vaig trobar el grup i em va ajudar moltíssim a conèixer gent i a trobar el meu lloc. Quan ets una persona adulta, tornar a construir amistat en un lloc totalment nou i que no coneixes és molt complicat", assegura Battcock.
Fa prop d'un any, davant dels problemes físics de l'Olga, l'argentina va agafar el relleu. "Jo pensava que el grup es dissoldria, però per sort va aparèixer ella", apunta, assenyalant a la Yamila. "Va enviar un missatge molt emotiu al grup explicant la situació. Pensava: no pot ser, no pot passar això. Li vaig dir que si ella volia, podia agafar el relleu i organitzar les rutes. Era com una manera d'agrair el que van fer per mi. Totes les noies em van acompanyar quan estava sola i ens continuem acompanyant ara", diu. Fins i tot algunes han fet amistat fora de les trobades i van juntes de festa, a sopar o en activitats d'oci.
La idea, ara, és donar continuïtat al grup. Créixer i constituir-se com a associació i continuar sumant col·laboradors i suports al projecte que després de sis anys està més viu que mai. "Ens agradaria tenir més suport i poder fer més sortides", asseguren. El grup està format majoritàriament per dones, però tothom és benvingut. "Moltes vegades també venen marits, parelles, amics i familiars de qui formem el grup. Som dones perquè s'ha donat així, però estem obertes que qualsevol persona que vulgui formar part, vingui amb nosaltres", diuen. Perquè l'esport, en aquest cas el ciclisme, és una gran eina per socialitzar, per conèixer gent i, a vegades, fins i tot per trobar el teu lloc lluny de casa.