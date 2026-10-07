La temporada de l’Acadèmia obre horitzons musicals

No importa que tingui quasi 150 anys d’història, mai és massa tard. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell experimentarà vivències musicals inèdites. La nova temporada incorporarà música amb pintura en directe, bossa nova i alguna sorpresa més, a banda de cant líric, havaneres, jazz, gòspel, boleros, pop i, és clar, música clàssica. El primer concert serà aquest divendres 9 d’octubre, a les 19.30h, a càrrec de la soprano Maria Teresa Garrigosa i el guitarrista Raúl Sandín, que oferiran música catalana entorn del centenari de la mort de la sabadellenca Narcisa Freixas.
“Aquest any us proposem un format d’allò més eclèctic, pensat per totes aquelles persones amb ganes de sentir música de qualitat i de descobrir noves propostes que tenim ben a prop”, explica el nou programador musical de l’Acadèmia, Quim Mòdol, qui afegeix: “Envoltat de pintures i exposicions, en el nostre auditori, que per nosaltres és com una petita joia amagada al bell mig del centre de Sabadell, hi podreu sentir propostes d’allò més diferents”. Una bateria, un piano i un pinzell seran els tres protagonistes que acompanyaran, respectivament, Joni Witzi, Maria Qué i una artista convidada, el 6 de novembre. El concert, de música i pintura en directe, tindrà el títol Musicroma.
El violinista Roger Gich i el pianista Jordi de la Torre formen el Tàndem Duo, que actuarà el 20 de novembre. Des del barroc fins a l’actualitat, passant per estils tan dispars com l’òpera i les havaneres, segur que el Trio Ignis és una grata sorpresa. Està format per la soprano Lorena Bonnin Oliver; Júlia Pujol, a l’oboè; i Marina Vilches Ferrer, al piano. El concert serà el 4 de desembre. Atenció a la combinació: jazz, bossa nova, boleros i pop. Anna Belmonte, veu i saxo, amb el guitarrista Adrià Heredia oferiran una proposta única el 18 de desembre.
Ja l’any 2027, els joves Aina López Pla (veu, saxo i teclats) i Eric Elias (baix, guitarra i teclats) oferiran música origianl que barreja jazz, pop i gòspel, “per explorar les possibilitats que ofereix el petit format”.
El bateria Oriol Casas i l’organista Joan Sobrevals formen el grup Corcs, que combinen R’n’B, soul, funk i jazz. Actuaran el 29 de gener.
La programació musical continuarà amb Madrigal Trio, en què Andrés Madrigal (veu, guitarra i saxo), Pablo Calvo ‘Bowo’ (bateria i pad) i Quim Mòdol (teclat i baixos) oferiran “un recorregut pels boleros més emblemàtics i reinterpretats des d’una perspectiva contemporània”. Els dos darrers concerts seran del grup Maupas, format per Pau Mas i Clara Bosch, tots dos guitarra i veu, amb cançons pròpies i versions, el 26 de febrer; i de MMP, amb Mòdol (piano), Carles Pineda (saxo) i Edu Medina (contrabaix), el 12 de març.
L’entrada general per als concerts és de 7 euros. Per a alumnes d’escoles de música de Sabadell, 3 euros. Per als socis, gratuït.