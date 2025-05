La Colla de Geganters i Grallers de Gràcia espera amb els braços oberts l'Àliga

L'entitat celebra un cercavila per Sabadell amb convidats d'arreu del país

La Colla de Geganters i Grallers de Gràcia de Sabadell celebra la seva segona edició de la Rebuda de l’Àliga, dissabte 24 de maig. L’Àliga és una de les figures més antigues del bestiari festiu català, i es tracta de

l’element més solemne de tota la imatgeria festiva del nostre país.

L’Àliga de Sabadell, construida per Toni Mujal, va ser estrenada el 10 de juliol del 2021 i està inspirada en l’àliga perdiguera o cuabarrada. Forma part del seguici festiu de Sabadell, que va sortir per primera vegada al setembre de 2021. Surt tres cops l’any: diumenge de La Salut, divendres de Festa Major i dilluns de Festa Major.

Per emfatitzar la solemnitat que mereix l’Àliga com a figura protocolària, cada dos anys s’organitza una trobada on l’Àliga de Sabadell rep altres figures i entremesos del país. La primera trobada va ser el 21 d’octubre de 2023.

Aquest any l’acte començarà a les 17:30h, amb la plantada de figures a la Plaça Anselm Clavé. A les 18:00h tindrà lloc pròpiament la rebuda de l’Àliga de Sabadell als convidats, i tot seguit faran un ball conjunt. A continuació començarà la cercavila, que pujarà pel carrer Horta Novella fins a la plaça del Gas, recorrerà els carrers del centre històric i arribarà a la plaça Sant Roc a les 19:45, on s’iniciaran els balls protocol·laris.

Els convidats a la Rebuda de l’Àliga son: