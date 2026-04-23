El Caneloni de Primavera irromprà a la Sala VadeMusica amb grups alternatius

Za! obrirà la jornada musical aquest dissabte a les 20h

  El grup Za!, en concert a davant de l'Ajuntament de Sabadell el 2013
Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 17:03
Actualitzat el 23 d’abril de 2026 a les 17:17

El col·lectiu cultural La Llançadora organitza el pròxim 25 d’abril de 2026 la tarda de concerts “Caneloni de primavera 2026”, una proposta musical que reunirà diverses bandes emergents i consolidades de l’escena alternativa. L’esdeveniment tindrà lloc a la Sala VadeMusica a partir de les 20 h, amb "una programació eclèctica que aposta per la diversitat sonora i l’experimentació".

El cartell d’aquesta edició compta amb la participació de Za!, coneguts pel seu estil únic que combina rock, electrònica i improvisació, convertint cada directe en una experiència intensa i imprevisible; Arrrgo, una proposta fresca que transita entre l’indie i el post-punk amb una energia contundent; Sindekoro, amb un so que fusiona ritmes contemporanis i actitud underground; i Meconio, grup de “pop extrem” o punk format per dues integrants, actiu des de 2016 amb treballs com La raíz del vello i guanyadores del Fúria Fest 2022.

Caneloni de primavera neix amb la voluntat de dinamitzar l’escena cultural local i oferir un espai de trobada per a públic i artistes, apostant per formats propers i experiències musicals de qualitat. Les entrades anticipades tenen un preu de 10 euros, mentre que a taquilla el mateix dia serà de 12.

