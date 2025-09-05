Els Gegants Avis de Sabadell es vesteixen de gala per la Festa Major

La Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell estrena nous vestits aquest dissabte 6 de setembre a les 18h durant la cercavila de Festa Major. L’acte també significa la presentació d’un nou ball protocol·lari creat especialment per als Gegants Avis, una tasca que ha combinat innovació i tradició.
Montse Saladas, secretària de la Colla, explica: “Després de quaranta anys tornem a renovar els vestits dels Gegants Avis, és un esdeveniment molt gran per la nostra colla. Mai havíem viscut una cosa similar i podrem fer història”. Segons comenta, la nova estètica “és més medieval, semblant als originals de 1929”.
Sobre el nou ball, Saladas detalla que la proposta va néixer de Víctor Fernández, Yeray Moya i Martí Barahona: “A la junta ens va semblar molt bona idea que els Avis tinguin un ball protocol·lari propi. Ells tres s’han encarregat de la coreografia i la música, i la resta de membres hem anat donant el vistiplau”. La secretària afegeix que els Avis havien estat els últims a estrenar vestits nous: “Ja és hora que surtin a les festes majors”. També remarca la importància de la connexió amb el públic: “Veure les cares d’il·lusió dels nens dona valor al treball que fem durant tot l’any”.
Per la seva banda, Víctor Fernández, un dels creadors del nou ball, explica que la inspiració va sorgir d’altres balls de gegants i que hi han incorporat “ritmes contemporanis dins d’un ball medieval per fer la barreja perfecta”. El creador subratlla la dedicació del grup i agraeix el suport de tota la colla: “El que volem és que el públic senti la mateixa il·lusió que nosaltres en conservar i gaudir d’unes figures que traspassarem a les generacions futures”.
Saladas destaca el treball d’equip que hi ha hagut en tot el procés: “No només són els creadors del ball, sinó que tota la colla ha anat opinant i ajudant. Això fa tots sentim que formem part d’aquesta fita i que sigui un orgull compartit”.
També Víctor Fernández insisteix en el valor col·lectiu de la proposta: “A mesura que anàvem assajant, adaptàvem la coreografia a la música, i això ha estat possible gràcies a la implicació de tothom. Ens agradaria fer èmfasi en l’agraïment a la colla, perquè sense aquest suport res d’això no hauria estat possible”.
El recorregut de la cercavila serà de la pl. De la Creu Alta, passant per l’avinguda de l’Onze de Setembre i la via de Massagué fins a la plaça de Sant Roc.
La Colla espera que la presentació esdevingui un dels moments claus de la cercavila. Després dels balls de plaça el públic podrà descobrir els nous vestits dels Avis; vivint en directe un acte històric per la Colla. Una oportunitat única per formar part d’un homenatge a la cultura popular i a la història viva de Sabadell.