FOTOS | Tot a punt per a la gran actuació dels Saballuts de Festa Major

Dimecres van exhibir-se en un assaig obert a la ciutat

  • Assaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025 -
Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 18:15
Actualitzat el 05 de setembre de 2025 a les 18:33

La Diada de Festa Major és una de les preferides dels Saballuts. I és també un termòmetre per veure tant la massa social com el nivell de la temporada. De ben segur, que aquest diumenge a les 12h la plaça Sant Roc s'omple de gom a gom per veure els tres castells de 8 que tenen entre cella i cella els castellers. Són el 3d8, el 4d8 i el 7d8, una fita que aquesta temporada encara no han aconseguit.

El dimecres, els Saballuts van oferir un assaig general a la plaça de Sant Roc. El divendres hi tornaran a la mateixa hora per oferir els pilars d’inici. El dissabte, a les 18h també a la plaça, hi haurà les vigílies. 

El dia gros serà el diumenge. Començarà amb la Cercavila, a les 11.30h des de la plaça de l’Àngel, per arribar a Sant Roc a les 12h. La jornada acabarà amb un dinar de Festa Major, a les 15h. El dilluns, a les 17h a la plaça de l’Àngel, els Saballuts oferiran un taller de canalla.  

 

  • Eufòria després d’haver aconseguit un castell de 8 en la Diada d’aniversari de l’any passat

 

  • Els Saballuts, durant la celebració

 

  • El primer 7d8 de la temporada, en segona ronda

 

  • Actuació dels Saballuts a Sant Cugat

 

