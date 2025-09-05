L'Orquestra Simfònica del Vallès està ‘livin la vida loca’

L’Orquestra Simfònica del Vallès es converteix en banda de metalls –Brass Band– ben esbojarrada per Festa Major. La formació, acompanyada de veu, oferirà un concert gratuït a l’Estruch, el diumenge a les 19h, centrat en un repertori vibrant de pop i del rock.
L’actuació inclourà himnes clàssics com Bohemian Rapsody, de Queen; un Medley de The Beatles; It’s Raining Men, de The Weather Girls; I Feel Good, de James Brown; i Sing, sing, sing, popularitzada per Benny Goodman. Però també oferirà un programa modern, amb èxits contemporanis com el Viva la Vida, de Coldplay, i Get Lucky, de Daft Punk amb Pharrell Williams. I hi haurà espai per a deixar-se anar i riure amb el Barbie Girl, d’Aqua, i Livin’ la vida loca.
Més música a l’Estruch
Menys multitudinari, però igualment esbojarrat, és l’escenari de Festa Major de l’Estruch. El van inaugurar el grup d’indie Los Punsetes, que, amb un nom dedicat al divulgador científic Eduard Punset, ja et donen una pista de la seva manera sarcàstica d’entendre la música i la vida. Les seves lletres es miren amb ulls irònics la societat i no tenen pèls a la llengua, com la crítica al cunyat que despatxen a Opinión de mierda. Amb la veu d’Ariadna Paniagua al capdavant, trinxen la correció política i abracen la imperfecció i les cagades al seu hit Una persona sospechosa. “Dime que no nunca mientes y que no te arrepientes a las decisiones que te han llevado a ser como eres”, canten.
El dissabte a les 19 h es revolucionarà igualment l’Estruch, però amb protagonistes més menuts. El grup The Penguins: reggae per a xics oferirà un concert per a tota la família, però especialment focalitzat en els més petits. A les 22h, concert amb la rumba catalana i l’electrònica d’Habla de mí en presente. El diumenge serà el torn de Dj Pini, a les 22h.