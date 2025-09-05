La Banda de Música de Sabadell sobrevolarà el cel de París

La Banda de Música de Sabadell s’enfilarà fins al cel i sobrevolarà no només la plaça de Sant Roc, sinó París. El concert de Festa Major és sens dubte un dels moments més esperats de l’any per a la formació. Serà el dissabte a les 23 h, davant de l’Ajuntament, amb el títol Sous le ciel de Paris, ja que oferiran peces que porten la signatura de grans compositors de tots els temps.
Serà un concert amb perfum musical francès on la veu de Marta Valero s’unirà amb la Banda per interpretar algunes de les cançons més boniques i entranyables del repertori.
D’kantaka, a Sant Roc
Un altre concert de Festa Major que ja s’ha convertit en un clàssic és el de D’Kantaka, també a la plaça de Sant Roc. Serà el diumenge a les 22.30h. Es tracta d’una fusió amb caràcter i personalitat pròpia de flamenc, salsa i música cubana liderada pel sabadellenc Isaac Vigueras, percusionista que ha acompanyat artistes com Miguel Poveda o Duquende.
Cantada d’havaneres
Una altra cita de Festa Major de Sabadell, que acosta la ciutat al barri marítim, és la Cantada d’Havaneres, aquest any amb el grup Ultramar. Cantaran la desterrada i darrerament polèmica El meu avi? Serà el diumenge a la plaça Vallès, a les 22.30 h.