Clara Peya, de la Flotilla a la CavaUrpí de Sabadell

La CavaUrpí va arrencar divendres la programació cultural de tardor. No era del tot segur que pogués ser així, perquè la primera actuació era de la pianista Clara Peya. Dies enrere es trobava embarcada a la Flotilla Global Sumud per portar ajuda humanitària a Gaza. Finalment, però, es va veure obligada a interrompre el viatge. “He decidit deixar-ho aquí. La missió està sent més llarga del que m’esperava, hi ha hagut problemes tècnics, problemes amb el mar... No estic preparada físicament ni emocional per continuar”, explicava en un vídeo a les xarxes socials des de Tunísia el 15 de setembre. ”La lluita continua als carrers i als escenaris per parar aquest terrible genocidi”.
De les paraules, als fets. Dies després, la pianista publicava un segon vídeo: “No podem callar a sobre ni a sota de l’escenari”, afirmava, per a continuació afegir: “El 20% del caixet que recapti dels concerts, anirà a les famílies de Gaza”. El gest tenia l’esperança d’encoratjar altres artistes a la solidaritat. També s’ha sumat a una petició de 400 artistes i discogràfiques perquè la seva música no es pugui escoltar en streaming a Israel.
La temporada ha començat
Clara Peya va acabar presentant l’àlbum Solilòquia, divendres a la nit, en la inauguració d’una temporada que fins al 5 de desembre inclourà 21 espectacles entre concerts, teatre, mentalisme i tributs musicals. Aquest dissabte serà el torn del tribut musical a Estopa, Estoparte.
És ben curiosa la proposta de dissabte vinent, 27 de setembre. Hi actuarà el el sabadellenc David Baró, qui es descriu com un dels millors mentalistes del moment. Hi presentarà l’espectacle Els misteris de la ment, que s’anuncia com un xou que no només inclourà màgia, sinó que llegirà els pensaments dels espectadors de la sala, en controlarà la ment i en predirà els actes. El sabadellenc té una clínica d’hipnosi al Passeig Manresa on molts dels seus clients han deixat de fumar gràcies a les seves sessions de teràpia. El divendres abans actuarà Manu Guix.
L’octubre portarà a l’escenari de la CavaUrpí eltribut a El Último de la Fila a càrrec del grup Querencia Animal, els concerts Veus de dona, de Mar Fayos; i Amorosa bondat, de Sergi Carbonell; l’estrena teatral Un fill del nostre temps, amb David Serrano; el tribut a Coldplay de Laura Andrés; i el concert de Bulsara amb clàssics de Queen.
La programació es traslladarà a l’Espai Cultura. El diumenge 12 d’octubre (19h) s’hi representarà Què t’ha passat?, el pòdcast d’Albert Om i Joan Maria Pou que ha triomfat a Barcelona i que ara es transforma en espectacle. Una proposta plena d’humor, sinceritat i moments divertits, amb la qual els dos comunicadors porten als escenaris l’èxit del pòdcast que ha captivat milers d’oients.