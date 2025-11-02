L'Estruch torna a tenir carpa de circ després de mig milió d'euros d'inversió

L’Estruch torna a tenir Vela de circ. Han estat quatre anys de maldecaps burocràtics, licitacions buides i obres lentes fins que ha tornat a acollir activitat. La inauguració va ser dissabte passat amb una gran festa pel 30è aniversari de la Fàbrica d’Arts en Viu que va culminar amb l’espectacle Tenet, de la companyia Eunoia Kolektiva. Els primers a fer-hi residència per preparar el seu pròxim espectacle són la companyia Non Sin Tri que, curiosament, van ser els últims a estar-s’hi abans de les actuacions per a remodelar la vela.
Sabadell disposa de l’única vela de titularitat municipal de tot l’Estat. La nova estructura, amb una alçada de 11,5 metres i capacitat per a 284 persones, substitueix l’anterior carpa desmuntada el 2021 i incorpora millores de seguretat, pavimentació i graderies.
L’antiga carpa es va posar en marxa el 2015, cedida per la Generalitat, però la cessió va acabar el 2021. Aleshores, es va iniciar un procés per a tenir-ne una de pròpia. No va ser fàcil.
El procés per a renovar la carpa sencera no va tirar endavant el 2021, ja que l’empresa guanyadora no va passar el test de solvència després d’enviar la documentació. Aleshores, es va tornar a obrir un concurs per 193.000 euros, però va quedar desert. Al tercer intent, va la vençuda.
Quant ha costat?
Ha calgut esperar entre 2023 i 2025 perquè tiressin endavant les licitacions per totes les actuacions. El contracte per a subministrar i muntar el magatzem va ser de 17.000 euros. La graderia i la plataforma tècnica, a més d’una tanca exterior, van ser 111.570 euros. La carpa, van ser 214.876 euros. Comptant l’IVA, són uns 416.570 euros. Encara queden pendents, però, les feines per a climatitzar-la, que han sortit a licitació aquest mes per 88.500 euros. L’Ajuntament va rebre una subvenció de 125.000 euros de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.