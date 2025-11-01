"La cultura es mor": un passatge terrorífic per reivindicar la castanyada

La nit d’aquest 31 d’octubre ha estat, un any més, una nit de terror. La Federació Sabadell Cultura ha escenificat un dels pitjors malsons que pot viure un país: la desaparició de la seva cultura. El seu terrorífic passatge, "La cultura es mor", va reunir desenes de joves i famílies amb ganes de passar una bona estona.
La idea va néixer l’any passat, tal com explica l’Ana Vidal, membre de les Forques de Can Deu, una de les entitats participants en l’organització del passatge: "Ens vam adonar que el Halloween trepitjava les tradicions catalanes i vam voler donar-hi la volta com a Federació Sabadell Cultura. Així va néixer el passatge terrorífic de la Castanyada, amb personatges de la nostra cultura popular."
La iniciativa ha estat un triomf entre la canalla. En Lukas i en Daniel, només de sortir d’aquesta improvisada atracció, ja volien repetir: "Ens ha fet molt de riure, passes una molt bona estona. Els monstres són molt originals, sobretot el vampir amb singlot."
Al llarg del recorregut, els visitants s’endinsen en un món on "la cultura està infectada per tradicions foranes". Entre els espais, hi apareixen figures ben conegudes de l’imaginari català, interpretades per membres de les diferents entitats que formen part de Sabadell Cultura: l’Esbart, la Colla de Diables, les Forques de Can Deu i moltes més.
"Quan hi ha gent dedicada i amb ganes, la feina surt", afirma Vidal, destacant el treball col·lectiu que hi ha darrere de cada detall, des de les decoracions fins a la comunicació.
Entre ensurts i personatges d’ultratomba, tots aquells que van gosar creuar el passatge es van trobar amb una advertència final: un cementiri amb alguns dels grans símbols de la cultura catalana (castells, sardanes, caramelles…), un recordatori de la necessitat de mantenir-los vius.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: