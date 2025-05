Del fons marí, al Passeig: l’ESDi prepara una desfilada molt mediterrània

El Passeig de la plaça Major es capbussarà en el fons marí. Alumnes de segon curs del grau de disseny i menció en de moda de l’ESDi ensenyaran les seves creacions el dimecres 4 de juny a les 21.21h en una desfilada al cor de Sabadell. Una passarel·la a l’aire lliure que mostrarà dissenys que són el resultat d’un intens procés creatiu i acadèmic. L’alumnat ha treballat tant la direcció creativa com la confecció, l’estilisme i la producció de moda d’aquest projecte.

Sota el nom de Hearthfelt, la desfilada tindrà unes tonalitats marines. “El concepte de la col·lecció parteix d’una història mitològica: unes joves que habitaven al fons del mar, que teixien, cantaven i es movien entre els corrents marins. Inspirades pels relats dels poetes grecs, les peces evoquen aquest món aquàtic a través d’una paleta cromàtica dominada per blaus i verds marins, enriquida amb tocs càlids que aporten llum i contrast”, destaca el centre universitari.

El nom de la desfilada parteix d’un joc de paraules entre Hearth (llar) i hearfelt (sentit). El concepte és fruit Color Lab d’ESDI, el laboratori de tendències socials i cromàtiques de l’escola. De fet, aquesta proposta va ser seleccionada per representar Espanya en el congrés internacional del color celebrat a Bali l’any 2024 (Indonèsia), l’Intercolor SS26. “És un concepte que vol reflectir un retorn a l’essència, a l’artesania i al vincle amb la identitat mediterrània”, afirmen des del centre de formació.

Els dissenys de l’alumnat que es presentaran al Passeig incorporen tècniques artesanals com els brodats, els encaixos i les blondes, utilitzant materials tradicionals reinterpretats sota una mirada jove i contemporània.

“Amb Hearthfelt, l’ESDi reafirma el seu compromís amb una moda que emociona, connectaamb l’entorn i valora la tradició com a motor d’innovació”, afirma la universitat..

Obert a tothom i gratuït, l’esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, l’associació Sabadell Comerç Centre, el Centenari, Multiópticas, l’Escola de maquillatge i perruqueria Sole Cester i la impremta By Print.

Què és l’ESDi Color Lab?

Encara que no ho sàpigues, els colors de les peces de roba que t’has comprat per a la temporada d’estiu no els has escollit tu. Al congrés mundial Intercolor diferents representants de països escullen quines seran les tendències cromàtiques del futur. Després d’aquesta espècie de conclave de la moda, en què els representants de cada país ha exposat la seva proposta, s’adopta una paleta de colors que es trasllada a la indústria. I des d’aquí, al teu armari.

El representant a Espanya des de 2012 al congrés Intercolor és el laboratiri cromàtic de l’escola de disseny de Sabadell, l’ESDi Color Lab, dirigit per la doctora Encarna Ruiz, periodista i sociòloga.

La moda no està aïllada del món. “Les tendències de color no es decideixen arbitràriament, sinó que parteixen d’un estudi social previ. Investiguem com som, socialment parlant i, tenint en compte el context social, cultural, polític i econòmic, es defineixen comportaments que deriven en conceptes semiòtics”, explicava Encarna Ruiz just després de la celebració de l’Intercolor de l’any passat a Bali, on es va presentar la proposta Hearthfelt.