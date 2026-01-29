L'exposició 'La fàbrica transparent' reflexiona sobre les transformacions del món laboral en l'era digital

L'expossició La fàbrica transparent s'obre al públic aquest dijous 29 de gener a les 20 h al Museu d'Art de Sabadell, al carrer del Doctor Puig, 16. Vuit artistes i les seves obres reflexionen sobre les transformacions del món laboral en l'era digital. Versen sobre temps, treball i tecnologies. A l'acte inaugural intervindran el regidor de cultura, Carles de la Rosa, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, Andreu Felip i Ventura, i el comissari de l'exposició, Marc Villanueva Mir. L'exposició estarà oberta fins al 3 de maig de 2026.
La proposta artística forma part del Programa d'Exposicions Itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i produïda amb motiu del VI Festival Panòptic i comissariada per l’artista i dramaturg Marc Villanueva Mir. La mostra reuneix obres dels artistes Marta Azparren, Raquel Friera, Alán Carrasco, Mónica Rikić, Total Refusal, Luz Broto, Azahara Cerezo i Roc Parés, que té arrels familiars sabadellenques.
L’exposició La fàbrica transparent pren el títol la recerca de l’artista mataroní Octavi Comeron (1965-2013) sobre art i postfordisme i convida als visitants a endinsar-se en un espai híbrid entre treball i il·lusió, que ens interroga sobre el valor del temps, la llibertat i la imaginació. Una reflexió sobre el temps actual, on el treball s'ha fet més flexible, precari i ubic, i sovint ja no ens defineix com a individus.
Sabadell com Mataró comparteixen el seu passat industrial que és el que serveix de base a l'hora de la producció de les seves obres. L'exposició s'entén com un dispositiu que creix i raona la seva itinerància, ara des de les naus de l'antiga casa fàbrica Turull, actual seu del Museu d'Art de Sabadell.
El Museu ha programat dues activitats complementàries a l'exposició La fàbrica transparent:
El 8 de març a les 12 h i amb motiu del Dia de la Dona: Soc el cos estrany que mira, performance de Marta Azparren, vinculada al projecte Diari de fàbrica, construït a partir de testimonis de treballadores de la indústria tèxtil sabadellenca.
El 9 d'abril, a les 20 h i a les 22.30 h, al Cinema Imperial de Sabadell: projecció de Modern Times de Charles Chaplin, amb una tertúlia conduïda per Roc Parés, dins la programació del Cine Club Sabadell.