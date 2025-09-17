ARA A PORTADA

El festival Embassa’t ja té disponibles els abonaments per l’edició del 2026

Cultura Jove ofereix un descompte pels joves de menys de 30 anys que estiguin enregistrats

  • L'Embassa't 2025, a l'amfiteatre del parc Catalunya
Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 11:53
Actualitzat el 17 de setembre de 2025 a les 12:18

El pròxim any 2026, l’Embassa’t tindrà lloc del 14 al 17 de maig a l'amfiteatre del parc Catalunya de Sabadell. El festival de música independent del Vallès ofereix un espai per gaudir de música en directe en un entorn natural privilegiat de la ciutat. 

A la pàgina web del festival ja es poden comprar els abonaments Early Birds, amb els quals es podrà accedir al festival els dies 15 i 16 de maig. El preu pel públic general és de 49 euros però, els joves de menys de 30 anys poden comprar el seu abonament a través de Cultura Jove a un preu de 20 euros. Aquest programa proporciona preus especials per diferent tipus d’espectacles amb l’objectiu d’apropar la cultura als joves. 

Encara no se sap cap detall sobre els artistes convidats a l'Embassa't 2026, però, any rere any el festival presenta cartells amb una selecció musical emergent i les últimes tendències pels amants de la música urbana, el pop-rock i l’electrònica, entre altres estils musicals. 

