"No cal anar a Barcelona, tenim grans concerts de música clàssica aquí"

"No cal anar a Barcelona per gaudir de la música clàssica, ni a l'hivern ni a l'estiu", assenyala convençuda la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell (FIMS), Joana Soler. Entre el 19 de juny i el 17 juliol, encara té menys sentit sortir de la ciutat a la recerca de bons concerts. S'hi celebra la 25a edició del Festival Internacional de Música, amb vuit propostes que van més enllà de la música clàssica i s'endinsen en el jazz i la fusió. "L'estiu és moment de gaudir de tota mena de música!", celebrava a la presentació Soler.

La 25a edició del FIMS s’inaugurarà el dijous 19 de juny al Teatre Principal amb Richard Strauss o la recerca de l’absolut, un recital per a piano interpretat per Josep Maria Almiron que proposa una immersió sonora en l’univers intens i refinat del compositor alemany.

El festival continuarà al Casal Pere Quart, escenari habitual del cicle, on el dijous 26 de juny l’Orquestra d’Acordions de Sabadell, sota la direcció de Francesc Membrives, oferirà el concert El perfum de la terra, una proposta que combina textures i paisatges sonors a càrrec d’una de les formacions habituals al Festival i que, edició rere edició, obté un èxit indubtable. L'exdirector de la formació, Miquel Àngel Maestro, celebra un any més ser una proposta del festival.

El dilluns 30 de juny, el Trio Fortuny i la reconeguda cantant argentina Inés Cuello presentaran El dia que m’estimis, un homenatge poètic i musical al tango i a la cançó popular llatinoamericana, amb arranjaments que oscil·len entre la nostàlgia i l’elegància. El repertori parteix de la música de Carlos Gardel i la relaciona amb partitures de Peter Kiesewetter i Franz Schubert. "Inés Cuello és una de les millors intèrprets de tangos d'Argentina", afirmava Soler.

El dijous 3 de juliol, el grup La Febre portarà l’energia de les músiques populars d’arreu al Casal Pere Quart, amb un repertori viu i dinàmic que convida a descobrir ritmes tradicionals reinterpretats amb una mirada contemporània.

El festival continuarà el dilluns 7 de juliol, amb un altre clàssic del programa. La Cobla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, oferirà el concert Juli Garreta i el seu entorn: les sardanes, una proposta centrada en la figura del compositor empordanès i la seva influència dins el repertori de la música per a cobla. "La dita popular diu que hi ha tres menes de sardanes: les que tenen categoria, les que no en tenen i les de Juli Garreta", deia Castillejo, que va recordar l'admiració que va despertar Garreta en Pau Casals.

El dijous 10 de juliol, serà el torn de l’Anthus Quintet, amb l’espectacle Love!, una proposta de jazz vocal amb segell propi centrada en la música del cantant i pianista afroamericà Nat King Cole. Amb tocs de swing, latin jazz i balades fascinants, Anthus Quintet revela la imatge revolucionària d’aquest artista que, amb veu pròpia, parlava de l’emoció més extraordinària que un ésser humà pot sentir.

El dilluns 14 de juliol, l’Orquestra Simfònica Segle XXI, sota la batuta de Jaume Mora, presentarà Llums d’estiu: Toldrà, Mozart i Brahms, un viatge de llum musical de Catalunya al nord d’Alemanya passant per Àustria a través de tres obres excelses que mostren moments de gran joia i optimisme dels seus autors.

Finalment, el dijous 17 de juliol, el festival es clourà amb l’actuació de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, un referent indiscutible a l’escena mundial de la música balcànica, que oferirà Un viatge del Mediterrani als Balcans, un concert festiu i trepidant que travessa fronteres culturals i estètiques amb la força de la música d’arrel i la fusió contemporània.

Tots els concerts començaran a les 20h. Les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma municipal de venda d’entrades.