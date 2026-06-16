El FIMS 26 arrenca amb un concert de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell i Gorka Hermosa al Teatre Principal

El Festival Internacional de Música de Sabadell (FIMS), organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell amb el suport de l’Ajuntament, donarà el tret de sortida aquest dijous 18 de juny (20h) amb un Teatre Principal que pràcticament ha exhaurit les localitats per al concert inaugural. Quan falten poques hores per a l'inici del festival, ja només queden disponibles les darreres localitats per assistir a Inspirazioa, la proposta que reunirà l’Orquestra d’Acordions de Sabadell i el prestigiós acordionista basc Gorka Hermosa.
El concert inaugural té també un marcat caràcter commemoratiu, ja que coincideix amb el 35è aniversari de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell. Sota la direcció de Francesc Membrives i amb la participació del narrador Enric López, la formació presentarà un espectacle creat especialment per a l’ocasió al costat d’Hermosa, una de les figures més destacades de l’acordió a escala europea. El programa combinarà obres de Piazzolla, Galliano i Ginastera amb diverses composicions del mateix Hermosa, entre les quals Gernika, Anantango o Itsas Alboka.
Un programa eclèctic
El FIMS 26 manté la voluntat d’oferir una programació oberta i diversa, amb propostes que van més enllà del format de concert de cambra habitual de la programació de Joventuts Musicals de Sabadell i que cerquen connectar amb públics diferents. El Festival reunirà intèrprets i formacions de trajectòries molt diverses, amb una mirada que combina tradició, innovació i qualitat artística.
La resta de la programació tindrà lloc al pati del Casal Pere Quart i inclourà el barbershop en català de Metropolitan Union (26 de juny), una gala lírica amb la Cobla Mediterrània, Eugènia Montenegro i Marta Valero (30 de juny), el jazz clàssic de Romaní-Zhulyev Hot Jazz (2 de juliol), les versions rock amb quintet de corda de Barcelona Rock Strings (6 de juliol), la 37a Trobada de l’Orquestra Simfònica Segle XXI amb Joel Bardolet (9 de juliol), el diàleg entre música de cambra i cançó llatinoamericana del Trio Fortuny i Inés Cuello (13 de juliol), i la cloenda amb Men in Swing canta Sinatra (16 de juliol).
Amb aquesta nova edició, el FIMS reforça la seva condició de festival estiuenc més veterà de Sabadell i es consolida com una de les cites musicals de referència de la ciutat. La programació manté la voluntat de Joventuts Musicals d’acostar la música en viu a públics diversos i, alhora, d’oferir espais d’actuació tant a artistes consolidats com a artistes joves i emergents.