La festa en moviment de Pedro Capó

"La Fiesta" de Pedro Capó a l'amfiteatre del Parc Catalunya aquest diumenge 13 de juny s'ha convertit en una celebració arlequinada i sabadellenca. Organitzada pel Centre d'Esports Sabadell en col·laboració amb el Festival Observa, ha estat una programació encertada i el colofó perfecte d’un ascens inoblidable per als arlequinats. Més de 1.300 persones han omplert l’espai i han gaudit del seu so únic, que es mou entre el pop llatí, el reggaeton i les balades més clàssiques. El porto-riqueny fusiona estils diversos en un espectacle molt treballat, pensat per al gaudi del públic.

“Que bonic, moltes gràcies! Felicitats al club per l’ascens a Primera Federació. Em fa feliç que s’organitzin aquest tipus d’esdeveniments per al club i per a la ciutat, per portar-hi música.”, ha comentat Capó des de l’escenari.

El concert ha estat el clímax perfecte per culminar la festa arlequinada de l’ascens a Primera Federació. "Sabadell aquesta nit sóc el teu fanàtic!", cridava Capó a un públic totalment entregat. Tot i així, encara queda la Festa Flaixbac x CE Sabadell, que tindrà lloc aquest dissabte 14 de juny a les 19:00 h; la cirereta del pastís d’un ascens tan dolç.

Amb un setlist farcit de cançons amb milions d’escoltes, Capó ha anat encadenant èxits mentre presentava temes nous del seu últim àlbum, La Carretera (2025), amb lletres molt més personals i, en ocasions, gairebé introspectives. “Jo, personalment, crec que el simple fet d’existir ja ens fa persones exitoses”, explicava parlant d’Existo, una de les cançons destacades del nou disc.

També s’ha atrevit a versionar clàssics com Amores como el nuestro, escrita per Omar Alfanno i popularitzada per Jerry Rivera durant els noranta, que Capó fa seva amb un estil que barreja la salsa i el rock. Com a convidada especial, ha pujat a l’escenari la jove cantant sabadellenca Ángeles Arboleda, amb qui ha interpretat a duet Una vez más.

No hi han faltat tampoc els seus greatest hits, com Calma (el remix de la cançó supera els mil milions d’escoltes a Spotify), Tutu (una melodia enganxosa que va popularitzar amb el cantant colombià Camilo i que va marcar l’estiu del 2019) o La Fiesta, una de les seves cançons més personals, amb un toc agredolç que parla de la vida, la mort i tota la resta.

Potser és aquesta última la cançó que millor defineix Pedro Capó. Deia l'escriptor nordamericà Ernest Hemingway de la París dels anys 20 que aquesta era una festa en moviment que t'atrapava i t'acompanyava per sempre, Capó (a la seva manera) ho és també.