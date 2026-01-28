Els llibres que més triomfen a les biblioteques de Sabadell

Les Biblioteques Municipals de Sabadell continuen sent un dels principals pols culturals de la ciutat. Al llarg del 2025, van registrar 230.417 préstecs i renovacions de documents, una activitat que reflecteix la diversitat d’interessos lectors dels sabadellencs. Pel que fa al format, les dades de l’any passat confirmen que la lectura en paper continua sent majoritària; els llibres concentren la major part dels préstecs (72,93%), seguits dels còmics (13,27%) i dels DVD (6,98%).
Els títols més prestats a les biblioteques es divideixen segons el gènere. Entre les novel·les més llegides, destaquen Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, La vegetariana, de Han Kang, i Argelagues, de Gemma Ruiz. Les tres obres tenen en comú temàtiques com la crítica social i les relacions humanes. La no-ficció manté una forta presència a les biblioteques, una part significativa dels llibres més prestats correspon a manuals vinculats a l’ensenyament, com obres de consulta per estudiar català o per acreditar competències digitals, fet que reforça el paper de les biblioteques com a espais de suport educatiu. Altres títols destacats de no-ficció estan vinculats al benestar emocional i físic, com ara El poder del ahora, d’Eckhart Tolle, La teva salut comença aquí, de Xevi Verdaguer, o Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé.
El manga domina el nombre de títols més sol·licitats en format còmic. En les dades dels còmics per a adults, encapçalen els préstecs sèries de manga com My Hero Academia, Guardians de la nit i Chainsaw Man. En l’àmbit infantil, els lectors aposten clarament per col·leccions consolidades com Bola de Drac, Naruto i Doraemon. D’altra banda, la novel·la juvenil també registra una activitat notable amb títols com Redes, d’Eloy Moreno, Wonder, de R. J. Palacio, o Mentida, de Care Santos, lectures que aborden temes socials i emocionals propers als adolescents.
Els sabadellencs més petits opten principalment pels contes i els llibres d'aventura. Entre els infants de 0 a 6 anys, destaquen Escola de monstres, de Sally Rippin, i diversos títols de Meritxell Martí. A partir dels 7 anys, tenen molt bona acollida sèries com L’Agus i els monstres, de Jaume Copons, o El misteri del Katastròfik Futbol Club, d'Anna Cabeza. Mentre que els lectors més grans, a partir dels 11 anys, es decanten per aventures com L’illa de Paidonèsia, d'Oriol Canosa, o Diari del Greg, de Jeff Kinney.