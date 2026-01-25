Els Saballuts fan pinya per recuperar la seva millor versió

Els Saballuts tenen clar que han de fer pinya més enllà de la plaça: la colla només recuperarà el seu millor nivell si està unida, compromesa i motivada. És l’esperit que impera en el relleu a la junta directiva que es viurà aquesta nova temporada, que començarà el març amb el repte de mantenir la línia ascendent. El nivell de castells cada vegada és més alt i el nombre de camises verdes va en augment.
L’objectiu d’aquest any dels Saballuts és tornar a fer castells de 9 pisos, després que la temporada passada la colla aconseguís descarregar tres vegades el 5 de 8, recuperat 9 anys després. Un dels reptes serà mantenir-lo i sumar el 2 de 8 amb folre i el 3 de 9 amb folre. L’increment del nivell de dificultat, però, va condicionat a un corresponent augment de castellers, tant a l’assaig com a les diades. Només s’aconseguirà amb unió, compromís i motivació.
Rumb a Tarraco Arena Plaça
Hi ha una data clau que posarà nota a la temporada 2026: el concurs de castells de Tarragona, a l’octubre. Volen ser a la Tarraco Arena Plaça el diumenge, el dia reservat per a les colles que fan castells de màxima exigència. Per aconseguir-ho, caldrà acreditar el nivell durant la temporada, que començarà amb un març ben carregat que servirà de termòmetre. La primera actuació serà a Barberà, el dia 8; després tocarà jugar a casa, a la Diada del Tèxtil, a davant del Gremi de Fabricants, el 22; i continuarà al Mercat del Ram, a Vic, el 29.
“Situar Sabadell on pertoca”
En el passat, però també molt present en l’horitzó, hi ha la històrica Diada de Festa Major del 2017, en què la colla va descarregar 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 2 de 8 amb folre. És molt difícil arribar-hi, eren temps d’efervescència castellera i hi havia moltes camises, però s’hi està posant rumb.
No és casualitat que tant el president sortint de l’entitat, Mario Sánchez, com el seu relleu en el càrrec, Nacho Rodríguez, tinguin el mateix missatge: “Hem de situar Sabadell en el lloc on pertoca”.
Consens en el relleu
El canvi de junta va ser tirat endavant amb un ampli suport a l’assemblea, que se celebra cada dos anys: la candidatura va rebre 116 vots a favor, 12 vots en contra i 10 vots en blanc. La gran novetat és el lideratge compartit com a caps de colla de Palmira Gil i Rosa Martínez, que substituiran Joan Carles Sánchez. Rodríguez estarà acompanyat de Lidia Serrano, vicepresidenta econòmica, i Duart Van Sintemaartensdi, vicepresident de l’àrea social. La junta directiva de l’entitat es vota cada dos anys en assemblea ordinària.
Qui és qui en el relleu a la junta?
Nacho Rodríguez, nou president fins al 2028
“Situar Sabadell en el lloc on pertoca”. És el repte que assumeix perseguir Nacho Rodríguez, el nou president. Va arribar a l’entitat amb la família el 2019 i, després d’un any “força bo”, va percebre els estralls de la pandèmia. S’ha implicat de diverses maneres en els Saballuts, més enllà de fer de baix als castells, una peça fonamental per aportar estabilitat al tronc. Ha estat un dels encarregats de la web i de la comunicació. A nivell social, vol “posar el focus en campanyes per aconseguir nous membres i sobretot recuperar camises”. No només en els moments àlgids de la temporada, que són les diades i Festa Major, sinó tot l’any. Vol “projectar una colla clara i coherent”, “ser una referència a la ciutat” i garantir que la colla es percebi com un espai “obert a tothom i inclusiu”. Li tocarà enfortir una xarxa de patrocinadors que ajudin l’entitat. A sobre la taula, encara per confirmar, hi ha un viatge per actuar a l’estranger.
Palmira Gil, cap de colla, juntament amb Rosa Martínez
La responsabilitat al capdavant de la colla, a nivell tècnic, serà compartida per Palmira Gil i Rosa Martínez. El tàndem vol oferir “diferents mirades” per incrementar “la proximitat, el coneixement compartit i la representació”. A l’hora de fer castells, hi haurà “un referent a cada posició, una persona encarregada de marcar objectius, polir petits detalls i detectar ajustos tècnics per ser més efectius”. És la manera de funcionar de les orquestres simfòniques, amb primer instrument a cada secció. Es vol instaurar també un canvi de mirada per “valorar i visibilitzar la pinya, un element imprescindible, tant important com la resta”, explica Palmira, de 28 anys, qui va començar en els castells com a acotxadora quan en tenia 6. Ha passat per l’equip de canalla, el tronc i ha estat sota-pont a dins del castell, a més d’haver estat a la junta. Sobre els reptes: “Són possibles, si hi ha molta feina als assajos”.
Mario Sánchez, president (2021-2026)
Va ser un gest de valentia assumir la presidència en un dels moments més complicats dels Saballuts. Abans de la pandèmia, hi havia assajos amb 220 o 230 camises, però després de la quarantena n’eren una vuitantena. És una xifra que cobejaria qualsevol entitat cultural, però que no permet fer castells ambiciosos. Es va trobar amb un cercle viciós: “Vam fer campanyes de captació i vam intentar recuperar camises antigues, però era el peix que es mossegava la cua. No volien venir si no fèiem castells grans, però per això necessitàvem gent”, explica Sánchez, que normalment té la posició de baix. Amb feina persistent, la situació s’ha capgirat totalment. Està content pel relleu: “Hi ha ganes i ajudarà aquest punt de vista diferent, que manté l’essència. Tenim caps de colla amb molta trajectòria i que aportaran joventut. Farem grans coses”.
Joan Carles Sànchez, cap de colla (2024-2026)
Es va acomiadar a l’assemblea amb un missatge que apel·lava a la unitat: “Quan treballem tots junts, quan creiem i volem, quan tots tenim el mateix criteri i compromís, els resultats arriben”. Joan Carles Sànchez va entrar als Saballuts el 2012, molt probablement sense saber que un any després esdevindria alcalde de Sabadell en substitució de Bustos. En els castells hi fa de baix, quan són amb folre de segon tapat. De 2018 a 2021, va ser president. Després de l’etapa recent, el balanç és molt positiu: “Vam recuperar el 3 de 8 al concurs i el 7 de 8 a la Diada, el nostre castell insígnia. El 5 de 8 va ser el més important i ens obre la porta a molt més”, comenta. I afegeix: “Ha estat mèrit de tots per la bona dinàmica als assajos i a les diades, a més d’haver incrementat camises”. És optimista amb la nova etapa: “Hi ha il·lusió, joventut, ganes i molt bona inèrcia”.
Les diferents etapes dels Saballuts
1994. Naixement
Els primers anys són de formació i aprenentatge. El primer 4 de 7 descarregat és el 1995.
2001-2010. Consolidació
Els castells de 8 comencen a ser habituals, els assajos s’estructuren i la tècnica millora.
2011-2017. Moment àlgid
El primer 2 de 8 amb folre arriba la Festa Major del 2011. Comença una bona època. El 2014 es descarrega el primer 3 de 9 amb folre. La millor actuació de la història arriba la Festa Major del 2017, amb un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre i un 2 de 8 amb folre.
Pandèmia i aturada (2020)
La covid va paralitzar el món casteller. És una etapa de resistència.
Reconstrucció (2021-2025)
Es recuperen camises per capgirar la situació. El moment àlgid que indica la bona salut de l’entitat, totalment recuperada i en fase ascendent, és la Diada del 2025, l’octubre passat: feia 9 anys que no es descarregava el 5 de 8, acompanyat per un 3 de 8 i un 7 de 8.