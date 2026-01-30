L’òpera ‘Push!’ torna a la Faràndula: un supervivent de l’Holocaust pot creure en la bondat?

L’horror d’un nen que es queda orfe enmig de l’Holocaust, pot ser una història que expressi gratitud per la vida?
Simon Gronowski tenia 11 anys quan els nazis van tancar-lo a la presó belga de Dossin. Un mes després, el 19 d’abril de 1943, l’entaforen en un comboi cap a Auschwitz. La seva mare, conscient que el destí de tots dos és morir, l’empenta fora del vagó del tren en marxa. Ella és assassinada a la cambra de gas, però, gràcies a l’empenta, el Simon sobreviu.
L’òpera Push!, composta per Howard Moody i inspirada en aquesta història real, tornarà a la Faràndula diumenge (12h i 18h), amb la Fundació Òpera a Catalunya. Ja va ser un èxit fa un any per la Capitalitat de la Cultura.
A l’escenari hi haurà tres veus solistes –Ferran Alberich, Germán de la Riva i Laia Frigolé–, una quarantena d’infants i joves de l’Escola de Música i Conservatori i de l’Institut Ferran Casablancas, els cantaires del Cor Amics de l’Òpera, Coral Belles Arts, Coral Els Notes i Cor Ohana i músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Jordi Cos és director artístic; Manel Valdivieso, musical; i Dani Coma, director d’escena.
Hi haurà dues funcions escolars dilluns amb 1.200 alumnes de 14 centres. Hi serà Simon Gronowski, amb 94 anys, qui sempre ha predicat un missatge de gratitud: “La vida és bella, però és una lluita constant cada dia. Mantinc la fe en el futur perquè crec en la bondat humana”. El 2013, un dels carcellers nazis li va demanar perdó. Simon el va perdonar.
L'Òpera com a missatge educatiu
Una veu explicarà abans de començar l'òpera que el mateix que està a punt de viure el Simon ha succeït –i succeeix– a Ruanda, Gaza i Sarajevo. D'entre el miler d'infants, el dilluns molts entraran en contacte amb l'òpera per primera vegada. Segons Jordi Cos, però, aquest no és l'objectiu principal de les funcions escolars, sinó transmetre'ls el missatge: "L'òpera ens explica que l'odi no porta enlloc més que al desastre. I el Simon ens explica que la vida és un miracle preciós, però que n'hem de tenir cura". En temps de discursos ideològicament perillosos a les xarxes socials, "un missatge humanista com aquest és molt potent". "És una obra amb una càrrega emocional important. Ha impactat el públic i els qui hi han participat", explica el coordinador del projecte.