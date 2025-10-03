L'òpera que trenca "la barrera mental" i acosta Wagner als joves

Ha canviat alguna cosa durant l'última dècada al Cicle d'Òpera a Catalunya, que Sabadell s'encarrega d'exportar al país. Per als gestors dels teatres catalans –Kursaal de Manresa, Atlàntida de Vic, la Llotja de Lleida, etc– l'òpera havia estat un maldecap: costava vendre entrades, les obres es feien llargues, sempre el mateix públic, era un dispendi econòmic. Uns 10 anys més tard, ni rastre d'aquesta crisi. Els mateixos gestors demanen ampliar el nombre de representacions, exhaureixen entrades, les obres flueixen i veuen butaques ocupades per una espècie aparentment aliena a aquest gènere líric, els joves.
La Fundació Òpera a Catalunya arrencarà una nova temporada el 15, 17, 19 i 21 d'octubre a la Faràndula amb Les noces de Fígaro, de Mozart, després de batre rècords el curs passat amb gairebé 46.000 espectadors. Entre l'elenc, el sabadellenc Pau Armengol en el rol de Fígaro. Tot seguit (28 i 30 de novembre i 2 de desembre) vindrà la gran novetat i el reclam de la temporada, l'aposta del nou director artístic de la companyia, Jordi Torrents: per primera vegada es representarà una òpera de Wagner al cicle operístic, L'holandès errant. Dirigida per Emilio López i musicalment per Josep Planells Schaffino, tots dos debutants del cicle operístic, es desplegarà sense entreacte i amb un innovador sistema de projeccions que faran navegar la Faràndula a bord del vaixell fantasma, eternament condemnat a deambular per l'oceà sense poder tornar a port.
"És música potentíssima, tothom ha de quedar satisfet. És una òpera que ens emociona especialment", comentava Torrents durant la presentació de la temporada a la seu del Departament de Cultura. En to de broma va afegir que el dia que representin Tristany i Isolda ja es podrà retirar. Les obres de Wagner requereixen una gran monumentalitat musical, però sobretot escènica, difícil d'encabir a la Faràndula i a la resta de teatres del cicle.
La temporada continuarà amb dues produccions ja presentades anteriorment: Norma, de Bellini, el març, i La traviata, de Verdi, a l'abril, una òpera que molts sabadellencs es van quedar sense veure per culpa de la pandèmia. A banda, es podrà tornar a veure Push!, la corprenedora òpera d'un supervivent de l'Holocaust, en dues sessions el 26 de gener a la Faràndula. "És un goig disposar de tant talent que surt del propi ecosistema. Hi ha molts cantants que han passat per l'Escola d'Òpera, han fet carrera a grans teatres de l'Estat i d'Europa, i que després podem repescar", explicava el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va recalcar que "l'òpera forma part de l'ADN sabadellenc" i va felicitar la fundació per haver aconseguit "trencar la barrera mental de l'òpera" i que sigui transversal a la població. La presidenta de la Fundació Banc Sabadell, Sonia Mulero, va destacar sobre la Fundació Òpera a Catalunya que "no paren de pensar com millorar, com avançar, com arribar a més territori i com escalar de manera sostenible".
No és cap secret que l'òpera és deficitària. És a dir, els espectadors paguen menys del que costaria si fos sostenible. Especialment els joves menors de 30 anys, que tenen entrada a qualsevol ubicació per 10 euros. Amb un pressupost d'uns 3,8 milions d'euros, finançada per administracions i entitats privades, Òpera a Catalunya oferirà 63 representacions en 13 ciutats. De Sabadell, cap a tota Catalunya.