L’Obrera publica 'Paraules per Palestina', una antologia d’autors i il·lustradors sabadellencs

L'Obrera de Sabadell ha presentat aquest dijous Paraules per Palestina, una antologia il·lustrada al seu espai del carrer de Lope de Vega, una iniciativa col·lectiva que reuneix escriptors i il·lustradors de la ciutat amb l’objectiu de posar la cultura al servei de la solidaritat amb Palestina.
El projecte ha comptat amb la participació d’una àmplia representació de creadors sabadellencs. Entre els autors hi ha noms com Vicenç Altaió, Montserrat Barderi, Imma Cabré, Roc Casagran, Encarna Ciureta, Toni Clapés, Antoni Dalmases, Blai Felip, Feliu Formosa, Josep Gerona, Elisabeth Jané, Marià Martin, Jordi Solé, Clara Soley, Xavier Vidal i David Vila i Ros. Pel que fa a la part gràfica, hi han participat il·lustradors com Werens, Aida Nogués, Josep Madaula, Ramiro Fernández Saus, Pep Sallés i Nati Ayala.
Una de les singularitats del projecte és el seu format. El llibre s’ha editat seguint l’estil de les editorials cartoneres d’origen argentí, una manera d’autoeditar i produir llibres que "reivindica el cartó reutilitzat i tot el cicle de vida del llibre, elaborat de manera artesanal". Cada exemplar és únic i fet a mà. Des de l'entitat també han informat que els beneficis de la venda del llibre "es destinaran íntegrament a projectes de reconstrucció, educació i suport al poble palestí a través de la Comunitat Palestina de Catalunya".
Durant la presentació també s'ha organitzat una taula rodona per tractar l'elaboració del llibre i els temes dels quals parla. Present en l'acte, l'escriptor palestí i autor del pròleg Salah Jamal ha resumit el sentit del projecte en una sola frase "les nostres petites paraules de vegades són insuficients, però no deixen de ser necessàries".