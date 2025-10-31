Tenim excusa per anar al teatre a Barcelona: 7 obres destacades molt sabadellenques

Normalment, la programació artística a la ciutat no ens deixa temps per acostar-nos al barri marítim de Sabadell per a descobrir altres propostes, però aquest cap de setmana serà una excepció. L’activitat es relaxa als teatres municipals –Teatre Principal, Faràndula, laSala i Estruch– aquests dies de castanyada. Paral·lelament, a Barcelona comencen i cuegen propostes molt interessants i amb presència destacada de talent sabadellenc. Grans digestius teatrals per als panellets.
‘Lizzie’, de les Biaix
Fa una setmana que el Teatre Gaudí va recuperar el musical Lizzie, amb què la companyia sabadellenca Les Biaix ja va deixar molt bones sensacions la temporada passada. Són quatre intèrprets i sis músics en directe per escenificar a ritme de rock i en un escenari obert a quatre cares un true crime. El 4 d’agost de 1898, la senyoreta va clavar 19 destralades a la seva madrastra i una desena a la cara del seu pare. Hi ha molts factors que expliquen per què l’autora acaba cometent aquesta atrocitat. Es podrà veure fins al 16 de novembre.
‘Gegant’
Josep Barceló i Aida Llop es converteixen en confidents de Roald Dahl a Gegant, que es representa al Teatre Romea per darreres vegades aquest cap de setmana, el dissabte (19h) i el diumenge (17.30h). Dirigida per Josep Maria Mestres i traduïda pel castellarenc Joan Sellent, l’obra reconstrueix la polèmica que va envoltar l’escriptor després de publicar un text acusat d’antisemitisme. S’ha de disculpar o posar en risc la seva fama? Barceló i Llop encarnen treballadors de Dahl, representat per Josep Maria Pou.
‘Els bons’
També serà el darrer cap de setmana per veure al Teatre Poliorama Els bons, amb Ramon Madaula i Jordi Boixaderas, que ja ens van fer petar de riure al Principal de Sabadell amb aquesta comèdia aparentment simpàtica però amb bones dosis de mala llet sobre l’amistat i la corrupció política. A més, està inspirada en Els Pastorets de la Faràndula.
‘El Fantasma de l’òpera’
Al Teatre Tívoli, aquest clàssic universal, representat en un format colossal, està dirigit pel sabadellenc Miquel Tejada. Té a càrrec de la seva batuta un equip de 90 persones que, alhora, han d’emocionar 1.500 espectadors amb mítica obra d’Andrew Lloyd Webber sobre el misteriós home que viu amagat sota l’òpera de París, obsessionat amb una jove soprano. Han ampliat dates fins a l’1 de febrer.
‘L’amor venia amb taxi’
Tenim una actriu musical sabadellenca amb un paper destacat a l’obra del moment que representa la companyia de sempre: Ariadna Clapés és el nou fitxatge de La Cubana per L’amor venia amb taxi. Humor, improvisació, participació del públic, un ritme trepidant i un homenatge al teatre aficionat, aquella espurna amateur i a vegades professional que tantes vides ha millorat a Sabadell.
‘Little Women’
Elisabet Casanovas encarna al Teatre Lliure la Jo, una de les quatre germanes d’aquest melodrama universal que és Little Women i que Lucia Del Greco adapta de manera contemporània, transgressora i lliure. Fins al 30 de novembre.
Atenció a les novetats
Caldrà estar atents a nous buits teatrals a la ciutat per anar a veure novetats que s’aproximen amb sabadellencs: Triquell i Pol Rosselló, a partir del 10 de desembre al Teatre Condal amb Germans de Sang; Montse Germán, a partir del 17 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya amb Jambo Bwana; Sharonne, a partir del 12 de gener amb The Big Star Show també al Condal; i Jordi Boixaderas amb Els fills, a partir del 7 de febrer a La Villarroel, acompanyat d’Emma Vilarasau, la parella mítica de Ventdelplà.