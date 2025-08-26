Madaula i Boixaderas portaran 'Els bons' al Teatre Poliorama

Normalment, el circuit és al revés, però ha estat diferent. La molt sabadellenca producció Els bons ha triomfat primer a municipis i mesos després aterrarà a la capital, concretament al Teatre Poliorama entre el 10 de setembre i el 2 de novembre. La comèdia va ser un dels èxits de la temporada municipal de teatre de Sabadell el febrer passat, amb entrades exhaurides al Principal. Ningú no es volia perdre dos actors immensos sorgits de la ciutat, dos protagonistes icònics de Ventdelplà, Ramon Madaula i Jordi Boixaderas.
La comèdia, escita per Madaula i dirigida per Paco Mir, situa en escena dos vells amics que s’han enfangat en tripijocs polítics. Un d’ells ha d’entrar a presó i demana a l’altre, aparentment com a favor, que el substitueixi en el paper de Satanàs a la representació dels Pastorets al poble. Qui ha format part del teatre amateur sap que hi ha poques concessions tan honorífiques com aquesta. Sense gran vocació reflexiva, més enllà de despullar a la perfecció l’instint voraç de supervivència d’un polític emmerdat, és una comèdia divertidíssima que difícilment trobaria dos millors actors.
És una oda al teatre de la nostra ciutat. “L’obra és un homenatge al teatre aficionat, té un significat especial. D’alguna manera parlem de la nostra experiència com espectadors dels Pastorets. Recordem la gent de Sabadell i els seus Pastorets”, reflexionava Jordi Boixaderas en una entrevista al Diari de Sabadell just abans de la representació. “En el meu cas, els Pastorets de la Faràndula em van inocular el verí del teatre. La meva àvia m’hi portava quan tenia entre quatre i set anys i m’impressionava molt. Em van deixar marcat i van iniciar la meva afició al teatre”, afegia Ramon Madaula.
Entre tots dos existeix una forta sintonia, tal com comentava l’autor del text. “El Jordi i jo ens coneixem de fa molts anys. És com agafar-se de la mà i saber que tens un bon company que no et deixarà caure en cap moment. Aquesta sensació s’agraeix molt”.
Des de fa una dècada, Ramon Madaula engrandeix la seva trajectòria en el teatre. No només com a actor, sinó com a dramaturg. D’entre les darreres obres que ha escrit, i que totes s’han pogut veure a la ciutat, hi ha El tigre (2023), Els Buonaparte (2023) i Buffalo Bill a Barcelona (2021). Un altre èxit creat pel sabadellenc ha estat Loop, una proposta de petit format que es va poder veure entre el maig i el juliol a la Sala Flyhard de Barcelona i en què el mateix Madaula actuava. Hi feia el paper de pare amb l’actriu Júlia Genís interpretant la seva filla. L’obra, que es troba de gira per diferents municipis, reflexiona sobre la dificultat de comunicar-se amb els fills a partir del moment en què ja són adults i s’hi continua convivint.