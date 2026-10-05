Els Saballuts queden cinquens a la jornada de dissabte del Concurs de Castells

Els Saballuts van quedar cinquens a la jornada de dissabte del Concurs de Castells, a la Tarraco Arena de Tarragona. Hi van completar el 3d8, el 7d8 i el 4d8. En total, hi van competir divuit colles, en una jornada que va haver d'acabar abans per culpa del temporal i les restriccions de mobilitat anunciades per Protecció Civil. La jornada de les millors colles del país es va celebrar l'endemà a la tarda. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida de Castells en Xarxa (@castellsenxarxa)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEn primera posició van quedar els Marrecs de Salt, que van liderar amb solvència el concurs amb el 7 de 8, el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre. A més, amb la victòria a la butxaca, van decidir buscar el 4 de 9 amb folre per primer cop en la història i han aconseguit descarregar-lo. En segon lloc, els Nens del Vendrelle han completat dos castells de la gamma alta de vuit: el 5 de 8 -primer de la temporada- i el 7 de 8; que han acompanyat del 3 de 8. El podi l'han completat els Castellers de Lleida.\r\n