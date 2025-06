Èxit rotund de ‘La Sireneta’, amb 5.300 espectadors a La Faràndula

El musical La Sireneta, la nova producció de la Joventut de la Faràndula, va acabar ahir les seves funcions d’estrena després d’obtenir un gran èxit de públic. Un total de 5.300 persones han passat pel Teatre la Faràndula per veure aquest espectacle, que s’ha representat en sis ocasions des del 17 de maig.

D’aquests sis passis, quatre han exhaurit totes les localitats disponibles, confirmant l’excel·lent acollida de l’espectacle. El muntatge, un musical familiar de gran format basat en el conte clàssic de Hans Christian Andersen, es podrà tornar a veure a l’escenari municipal sabadellenc el març de 2026, en la primera de les dues reposicions previstes seguint el cicle de les produccions de l’entitat.

La Sireneta és una proposta escrita i dirigida per Salvador Peig i Maria Pla, amb música original de Xasqui Ten i coreografies de Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots, que narra la història d’una jove sirena fascinada pel món dels humans. Amb esperit aventurer i ganes de descobrir nous horitzons, la protagonista decideix renunciar a la seva veu per aconseguir cames humanes i viure experiències més enllà del mar. L’argument posa l’accent en la curiositat, el coratge i la llibertat personal de la protagonista.

L’espectacle compta amb 67 intèrprets de totes les edats, provinents tant de la Joventut de la Faràndula com del Taller de Teatre Infantil. El repartiment l’encapçalen Emma Saura com a Sireneta, Sergi Gonzàlez com a príncep Èric i Cristina Barbero en el paper d’Úrsula. Figures com el cranc Sebastià (Joan B. Torrella), la gavina Scuttle (Xavi Salvavert) o el Rei Tritó (Manel Dalmases) completen un elenc que dona vida a personatges carismàtics i inoblidables amb vestuari i un maquillatge exuberants (dissenyats per Elisa Boada, Muntsa Costa, Anna Oller i Berta Corbera) i una escenografia conceptual de Francesc Bonsfills.

Amb aquesta producció, la Joventut de la Faràndula posa punt final a la seva temporada 2024/2025, que acabarà definitivament en les properes setmanes amb la Mostra del Taller de Teatre Infantil, l’activitat de tancament del curs a l’escola teatral de l’entitat.