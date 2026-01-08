Any decisiu per a l’esperat institut Narcisa Freixas

Des de l’inici de segle, la població de Sabadell ha crescut en 22.000 persones fins a assolir la xifra gens menyspreable de 225.368 habitants. El creixement de la població no ha anat acompanyat d’una millora substancial de tots els serveis públics, per la qual cosa cal actualitzar-los i ampliar-los de manera urgent. Un bon exemple d’evolució i creixement és l’hospital Parc Taulí, en el qual s’han invertit milions d’euros en successives ampliacions que han permès una millora de la qualitat del servei.
En els pròxims anys, un altre dels reptes serà consolidar els centres educatius que es troben en barracons. Segons la Generalitat, aquest any començaran les obres per construir el Narcisa Freixas, fet que implicarà un any i mig d’actuacions i que estaria llest per al curs 2028-2029. Així mateix, el Govern de la Generalitat preveu que l’edifici de secundària del Virolet estigui enllestit aleshores, però caldrà més temps per veure l’inici de les obres. En el marc del pla de reforma, ampliació i millora (RAM) de la Generalitat, aquest mateix any es culminaran les obres d’ampliació de l’institut Joan Sallarès i Pla, una inversió molt esperada per part d’alumnes, famílies i comunitat educativa.
Disposar de bons equipaments educatius és una de les bases fonamentals per tenir un ensenyament de primer nivell. No obstant això, aprofitem per recordar que el mateix sistema necessita una millora urgent davant el baix nivell dels estudiants. Professors i mestres no donen l’abast i necessiten noves eines per afrontar reptes com les tecnologies, la integració i la diversitat a les aules.