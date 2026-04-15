Atapeïts i desequilibrats, però encara ben vius

El lector em disculparà perquè vaig faltar a la cita quinzenal amb aquesta columna. El motiu s’ho valia. Era a Saragossa, veient com el CE Sant Nicolau es proclamava campió del prestigiós torneig MHL de bàsquet en categoria júnior. Entre partit i partit, per combatre els nervis, vaig descobrir les passejades pel Canal Imperial d’Aragó, una obra d’enginyeria del segle XVIII i que actualment s’està potenciant, amb l’ambició de convertir-la en un corredor verd que connecti barris i àrees naturals.
Totes les famílies catalanes que van venir al torneig comentaven el mateix: la gran sensació d’espai i d’amplitud de la capital aragonesa i el seu entorn. Certament, a casa nostra la densitat ha esdevingut elevadíssima i les infraestructures més bàsiques es troben al llindar del col·lapse. A la Catalunya dels 8 milions, que ha d’encabir, a més, 20 milions de turistes anuals, s’experimenta una certa sensació d’ofec, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Vaig estar parlant amb el cambrer d’un restaurant tradicional, d’aquells de migas i ternasco al forn, i em va explicar que era nascut a Barcelona. Tenia cinquanta-cinc anys i tota una vida laboral dedicada al sector de la restauració; primer a la seva ciutat natal, després a la costa, posteriorment a Madrid i, des de feia quinze anys, a Saragossa. Em va explicar que allà havia trobat un millor equilibri entre el salari i el cost de la vida i de l’habitatge. Amb un sou de cambrer, s’havia pogut comprar una casa i dur una vida relativament acomodada, quelcom impensable a les altres zones on havia treballat.
A casa nostra, tot plegat és més atapeït i desequilibrat, però, com a contrapartida positiva, hi passen moltes coses. Com, per exemple, la inauguració de les noves oficines de B2B Router. Vint anys enrere, hauria estat inimaginable que una empresa de serveis tecnològics ocupés un local comercial al bell mig del centre de la ciutat. L’emprenedoria també esculpeix el paisatge urbà. És una empresa que aprecio molt. No només perquè el seu CEO, l’Oriol Bausà, és una persona encomiable, sinó perquè quan faig xerrades sobre el Verifactu i la factura electrònica, sempre hi ha assistents que em comenten que utilitzen el B2B Router. I, aleshores, jo els explico, ben cofoi, que aquesta gran empresa és de Sabadell!
També vaig assistir a la celebració dels setanta anys de l’escola Sant Nicolau, en aquest cas, en condició de president de la secció esportiva de la fundació. Vaig gaudir enormement amb l’espectacle poeticomusical de la Laura Obradors, en Francesc Membrives i en Roc Casagran, premi Sant Jordi. Tant de bo que l’abraçada tan especial que vam sentir tots els assistents tingui una continuïtat en nous horitzons compartits i aviat puguem gaudir d’aquest i més espectacles en teatres i sales de concerts d’arreu.
I permeteu-me acabar amb els Premis Onion, que aquesta nit reconeixeran Ten Productions i Endless. Molta gent no sap que a Sabadell s’han produït, entre molts d’altres, discs de Lady Gaga, Shakira, Operación Triunfo, La Marató o els grans èxits de la música màquina catalana. D’altra banda, també volem reivindicar que una de les marques de roba líders en l’àmbit dels esports de raqueta és made in Sabadell. I tot en un acte que estarà amenitzat al piano per la gran Laura Andrés, una altra estrella sabadellenca de la qual podem ben presumir.