El PSOE i la màfia

El ministre Ábalos és investigat per presumptes comissions il·legals i tràfic d’influències vinculats a prostitutes; Cerdán, exsecretari d’Organització del PSOE, pel presumpte cobrament de comissions irregulars; Begoña Gómez, dona del president, per possibles delictes de tràfic d’influències; David Sánchez, germà del president, també per presumptes irregularitats relacionades amb aquest delicte; Leire Díaz i Pérez Dolcet apareixen igualment vinculats a diverses investigacions; Paco Salazar ha estat denunciat per assetjament sexual, i l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero és assenyalat per presumptes comissions il·lícites. I la llista podria continuar. Tots comparteixen la seva vinculació amb el PSOE. Tanmateix, el cas més greu és la recent investigació sobre una presumpta xarxa destinada a controlar la justícia i la premsa des de la direcció del PSOE. Realment el president Sánchez desconeixia aquests fets? Cal recordar que va arribar al poder després de pactar una amnistia amb els mateixos condemnats a canvi de poder polític?
Riu-te del finançament irregular. Què és percebre diners de forma irregular en comparació amb subornar la justícia? De confirmar-se els fets, en què estava pensant la direcció del PSOE? En cas que es demostri que el PSOE ha ofert diners a canvi de fer caure investigacions judicials, fins on volien arribar els dirigents del partit del Govern? Estarem parlant d’un atac a la democràcia. Fins i tot, estaríem parlant d’un cop d’estat. Els seus militants i simpatitzants no hi tenen res a dir?
Quins polítics volen controlar la justícia i la premsa? Els dictadors. Quins limiten les garanties judicials, de drets i llibertats? Els dictadors. Quins volen censurar i controlar la premsa? Els dictadors. Quins volen limitar la pluralitat i l’alternança política? Els dictadors. Qui són els altres que no són polítics però que tenen la mateixa intenció? Les màfies que, subornant, volen controlar la justícia, la premsa i la política. En cas de confirmar-se els fets d’aquesta setmana, en quin punt es trobaria el PSOE? Estaria encaminant Espanya cap a una república bananera, és a dir, una dictadura? O estaria convertint-se (si no ho és ja) en una banda criminal amb actituds mafioses?
Segons la interlocutòria judicial, el punt d’inflexió van ser els 5 dies de reflexió (absència vergonyosa i antidemocràtica) del president Sánchez després de publicar la famosa “carta a la ciutadania” després d’iniciar-se les investigacions contra la seva dona. En cas de confirmar-se els fets, els 5 dies van servir per dissenyar una estratègia autoritària d’atac al poder judicial i la premsa per tal d’evitar que hi hagués investigacions contra familiars i col·laboradors del president. El PSOE hauria falsificat factures per pagar per uns serveis totalment il·legals. Els delinqüents particulars es diferencien dels mafiosos, que els primers s’amaguen i els segons es carreguen o subornen policies, polítics, jutges o fiscals per no ser descoberts. En quin punt es troba el PSOE?
Només puc agrair la tasca que realitza la premsa lliure i el poder judicial que treballen cada dia per defensar l’estat de dret i la democràcia.