Carrer col·lapsat, conductor desesperat

La construcció del Portal Sud era l’esperança pels qui agafem el cotxe cada matí per anar a l’escola a portar els nens i anar a treballar. Ens van dir que serviria per a descongestionar la sortida de vehicles de Sabadell cap a la C-58 direcció Barcelona i Terrassa. La realitat és ben diferent.
Com pot ser que des del centre de Sabadell fins a enllaçar amb la C-58 trigui més estona que en fer el tram d’autopista de la C-58 fins a l’avinguda Meridiana de Barcelona? Sort en tenim a casa que podem anar pel carril VAO perquè som 5 ocupants en el vehicle i així recuperem el temps perdut a la Gran Via de Sabadell.
Quan des de les administracions engeguen un projecte per a reformar l’urbanisme (canviar els sentits de circulació dels carrers, la instal·lació de nous semàfors amb la desaparició de passos soterranis pels vianants, la construcció de rotondes, etc.) haurien de donar alternatives viables per a la descongestió de les vies principals. No obstant això, el cas s’ha donat a la inversa a Sabadell. No es pot lluitar contra la realitat sense oferir una altra realitat. No s’hauria d’oferir una Gran Via de Sabadell tranquil·la perquè no sembli una autopista urbana i alhora, congestionar-la encara més amb més semàfors i eliminant passos soterranis. No s’hauria de plantejar un Portal Sud com la solució a un accés i sortida de Sabadell més ordenat i amb major fluïdesa quan la realitat és que avancem amb prou feines des del pont 1 de la Gran Via. Fins i tot, els que ens dirigim a l’autopista direcció Barcelona anem més ràpids per la rotonda que va per sobre que pel petit túnel pensat precisament per agafar aquesta direcció.
Però és que a la tarda és el mateix! Un surt de Barcelona amb les dificultats de circulació que presenta actualment la capital catalana i arriba a Sabadell amb l’esperança de no trobar congestió quan en realitat està també malament. El Portal Sud, per ara, no soluciona el col·lapse i la Gran Via, a més, es troba impracticable. Si al matí costa avançar a partir del pont 1, a la tarda costa horrors arribar a l’estació de RENFE del centre.
Davant d’aquesta situació quines solucions es poden plantejar?
En primer lloc, identificar els punts crítics de sortida cap a la C-58 i analitzar la possibilitat de noves entrades o sortides i millorant l’ajust dels semàfors per a minimitzar les parades innecessàries amb l’objectiu de reduir congestions, emissions i temps de viatge.
En segon lloc, promoure sense por una via de circumval·lació a Sabadell que tingui la funció similar de ronda litoral o ronda de Dalt a Barcelona (possible soterrament de la Gran Via?).
En tercer lloc, la segmentació de carrils prioritzant el pas dels vehicles d’alta ocupació amb la creació d’un carril específic per a autobusos o vehicles amb almenys 3 persones d’ocupants en aquells trams de la Gran Via que sigui possible.
Finalment, s’hauria de garantir que en tota la Gran Via de Sabadell hi hagi almenys 2 carrils per cada sentit de la marxa.