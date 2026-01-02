Carta als Reis Mags per a Sabadell

Estimats Reis Mags: He de confessar que m’ha costat decidir-me sobre si parlar-vos de tu o de vostè, però crec que mantenir l’educació durant el 2026 ha de ser primordial. Per tant, respectant a Ses Majestats, aquesta carta l’escriurem de vostès.
Desconec si puc considerar-me un bon ciutadà, espero que sí. En qualsevol cas, els hi demano que no em portin carbó en forma de més impostos, increments de taxes, més despesa pública incontrolada, més desordre, etc. L’Ajuntament ja ens fa pagar multes quan alguna cosa no fem bé a criteri d’ells.
Ara bé, sí que m’agradaria demanar una ciutat on els espais verds siguin verds de veritat i no zones asfaltades amb quatre arbres; uns parcs on els espais de jugar dels nens i nenes de Sabadell siguin de terra i no d’aquella goma “perquè no es facin mal” com al parc de davant de l’Ajuntament; on les estructures per jugar tinguin un sentit i no siguin entre incomprensibles i perilloses.
Saben què m’agradaria? Una ciutat on els carrers estiguessin nets i els cables no pengessin de façana en façana com si no haguéssim evolucionat en l’arquitectura urbana; uns carrers que servissin per circular com és degut i no que recordem cada dia que passa la desaparició dels passos subterranis de la Gran Via i la reforma (encara sense sentit) de l’entrada i sortida de Sabadell; l’inici, per fi, de la B-40; i que els barris de Sabadell tinguin el protagonisme que es mereixen, serveis essencials i instal·lacions del Primer Món.
I clar, això està molt bé, però qui se’n recorda de les persones que viuen a Sabadell? Ses Majestats, patim una greu crisi demogràfica i és per això que demano polítiques de família que promoguin la natalitat i serveixin per tirar endavant les famílies; on la gent que viu al carrer tingui un lloc on passar les nits, sobretot fredes a l’hivern; i aquelles que hagin d’acudir a Càritas o qualsevol altre centre per a recollir menjar, surtin de la pobresa amb feina i salaris dignes. M’imagino un Sabadell on les persones amb problemes socioeconòmics o de salut tinguin el suport d’institucions i entitats per seguir vivint dignament. I no puc oblidar-me d’aquelles persones que aixequen cada dia la persiana del seu negoci o comerç que donen vida a la ciutat i feina als ciutadans, que aquest 2026 tinguin èxits i els comparteixin amb els que han fet que puguin arribar allà dalt.
Majestats, no puc oblidar-me de les nostres institucions. Els demano que ens portin honradesa i treball a l’Ajuntament i les institucions catalanes i espanyoles; que acabin d’una vegada amb la cita prèvia obligatòria; que ens portin la veritat i no la mentida com a forma de comunicar; que deixin als ciutadans viure en llibertat i no sotmesos als interessos particulars i capriciosos de qui governa.
Per acabar, demano a Ses Majestats que no oblidin de portar-nos pau, serenor i amor per a tots els ciutadans de la nostra ciutat, que no és una altra que Sabadell.