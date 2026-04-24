Corre, llengua, corre!

nguany, el Correllengua torna a Sabadell després d’un parèntesi durant el qual s’ha seguit fent arreu, però no a la nostra ciutat. No arribarà la cursa, que de Granollers baixarà a Barcelona, perquè no hi hem estat a temps. Ens ho proposem com a objectiu per a l’any vinent.
El que sí que es farà són diverses activitats associades al Correllengua i relacionades amb la cultura i la llengua, com ara un taller d’assertivitat lingüística, presentacions de llibres, xerrades, exposicions, una lectura teatralitzada, un concurs literari, parelles lingüístiques i una passejada recreant la Colla de Sabadell.
El retorn a Sabadell ha estat possible gràcies a la col·laboració dels casals populars Can Capablanca i El Tallaret, Òmnium Cultural, Tallers per la Llengua, la llibreria Mala Peça i La Mila. L’any que ve intentarem integrar-hi més entitats i ampliar el ventall d’activitats i d’espais.
El Correllengua va començar el 1995 a Mallorca, imitant la Korrika basca –hi ha moltes coses en què a Euskadi ens avantatgen–, i de seguida es va estendre primer al País Valencià i després a Catalunya, de la mà de la CAL, que en va assumir la gestió i promoció. Però just l’any que ens hi reincorporem, el Correllengua ha patit una gran transformació. Ara es diu Correllengua Agermanat, perquè en lloc de gestionar-se com fins ara, que cada territori feia el seu propi programa i recorregut, només coincidint amb el personatge homenatjat i l’autor del manifest, se’n fa un de sol que travessa els Països Catalans: començant a Prada, al Conflent, travessa Catalunya i el País Valencià, viatja a Eivissa, Menorca i Mallorca, i acaba a l’Alguer. La persona homenatjada enguany és Josep Maria Espinàs, i el manifest ha estat redactat per Antoni Bassas.
Centenars de persones voluntàries portaran una flama que passarà de mà en mà, fent relleus al més pur estil de la flama olímpica, que simbolitza el compromís compartit per defensar la llengua catalana i fer-la present i visible a tots els Països Catalans. La ciutadania hi podem participar col·laborant als relleus –cal apuntar-s’hi prèviament des de la web–, animant els corredors al seu pas pels diversos pobles que travessarà, i participant en les activitats. I fent un donatiu econòmic, esclar, que per a aquestes coses sempre falten diners i cal fer equilibris per cobrir despeses.
Unificar els diversos Correllengua en un de sol té una evident i potent simbologia al darrere. Tot el que suposi mostrar imatge d’un sol país i una sola llengua i cultura posarà nerviós el nacionalisme espanyol, que amb les seves mentides i manipulacions de la història busca dividir-nos i separar-nos. Per exemple, pretenent que català i valencià no són el mateix idioma.
El nou model de gestió és genuïnament propi de la nostra cultura: ningú ho lidera. Però no a la sabadellenca (cadascú va per ell), sinó que hi ha una gran quantitat d’entitats que hi donen suport i hi aporten recursos, però cap d’elles al capdavant. El Correllengua Agermanat ha nascut des del jovent organitzat i la llavor cal anar a buscar-la una altra vegada a Mallorca, com el seu origen. Dir aquí “jovent” significa dir “futur” i dir “esperança”. Potser ja va sent hora que ens deixem de victimisme i “tribunerisme”, i comencem a mirar endavant i ser propositius.
A banda d’això, que ho he deixat per al final, però no vol dir que sigui menys important, el nou Correllengua ens ajudarà a teixir una xarxa transversal a tots els territoris i ja sabem com d’important és això quan cal ser solidaris després d’un desastre o a l’hora de defensar o reclamar els nostres drets com a col·lectiu, com a classe o com a país.
Esteu totes i tots convidades a participar-hi i estigueu amatents a l’edició de l’any vinent, que ens caldran moltes mans (i cames per córrer).