Coyote vs Pontnou

Anar al cinema ja sabeu que és molt car, i per això selecciono molt bé què vaig a veure i què no. I sobretot tenint en compte que ja pago per gairebé totes les plataformes de contingut audiovisual! Així i tot, anar al cinema és com un acte social i sobretot una activitat per fer amb criatures els diumenges sense gaires plans. I això em va passar la setmana passada, que vam anar a veure Coyote vs Acme per socialitzar amb els amics de la meva filla petita. Era l’única pel·lícula apta per a aquesta edat, també us ho he de dir. I, sincerament, em va semblar un dels insults més grans que es poden fer a l’audiència. Sabia que la pel·lícula havia tingut alguna polèmica, però no pel contingut (que és el que a mi em va escandalitzar), sinó per alguna altra raó. Resulta que la pel·lícula es va rodar el 2022 i estava completament acabada, amb un cost d’aproximadament 70 milions de dòlars i tenia previst arribar als cinemes el 2023. Però Warner Bros. Discovery va decidir no estrenar-la. Per quin motiu? Warner calculava que estrenar-la significava posar encara molts milions en màrqueting i distribució (dono fe que calia un bon màrqueting perquè per mèrits propis i pel boca-orella no funcionaria pas). En canvi, si la retirava i la comptabilitzava com una pèrdua fiscal, podia obtenir un benefici fiscal important. Imagineu-vos que ni els mateixos creadors hi tenien confiança!
Doncs això, haurien d’haver-la deixat com a pèrdua, perquè els diners que vaig perdre jo no me’ls torna ningú. No hi aneu: apologia de la violència, explosions, dinamita, bombes, xantatges, ridiculització dels centres de salut mental i estigmatització de la salut mental. Una pel·lícula plena d’estigmes sobre les dones i una cirereta de violència verbal sobre una dona secretària que ni tan sols apareix: “El meu marit va desaparèixer, diuen que amb la seva secretària, però jo no ho crec, perquè la seva secretària era un pingüí”. O sigui, l’exculpa perquè era un animal, si hagués sigut una dona real, sí que hauria tingut sospita i càstig? Una pel·lícula infame per a criatures amb violència de les imatges, de l’argument i de voler posar tots els personatges de Warner en calçador. No hi aneu! De res.