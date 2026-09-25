Ara cal passar de les paraules als fets

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Editorial: "El Taulí sumarà encara més múscul al que ha anat guanyant els darrers anys"

25 de setembre de 2026

La setmana s’acaba amb un acord històric i un altre gran titular: l’Estat ha autoritzat el traspàs de la Caserna a l’Ajuntament de Sabadell i ja s’ha posat la primera pedra del campus de salut a l’Artèxtil. En aquest segon cas, els primers moviments van començar fa diverses setmanes i de mica en mica van agafant ritme. El curs 2027-28 hauria de ser una realitat. En el cas de la Caserna, el seu retorn i a cost zero a la ciutat és una notícia ben rebuda per tot l’espectre polític, però com remarquen diversos grups de l’oposició, cal planificar els següents passos i estar-hi a sobre perquè no podem permetre que s’encalli més, no podem perdre més temps. Amb l’obertura de les consultes externes a la Caserna, el Taulí sumarà encara més múscul al que ha anat guanyant els darrers anys, sobretot amb el nou edifici Ripoll i el Frontal Gran Via, sense oblidar la resta d’intervencions.

I serà clau que aquesta millora serveixi per descongestionar l’hospital, no saturar-lo encara més. En aquest sentit, els avenços en la construcció del nou hospital del Vallès (entre Montcada, Cerdanyola i Ripollet) també van en la bona direcció per alleugerir la pressió de l’Hospital de Sabadell. En el cas de la Caserna, i també afecta l’Artèxtil, comptem que es farà una diagnosi precisa de la mobilitat al seu voltant, tenint en compte la saturació que ja pateixen en hores punta la Gran Via i els aparcaments de la zona, tant el del mateix hospital com el de terra del costat de l’escola Samuntada, per exemple. I caldrà veure quin futur espera als habitatges de la Caserna: si s’incorporen al parc d’habitatge assequible o es destinen a una altra finalitat.

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