Adoptar i ser responsables

Voler adoptar un animal és un gest preciós, però també ha d’anar acompanyat de ser molt responsables. La feina de la Lliga Protectora d’Animals i les seves voluntàries no té preu, perquè acullen gossos, gats i altres animals que algun dia van ser abandonats i els ajuden a trobar una nova llar on tinguin l’estima i rebin la cura necessària per part de la seva nova família. Diverses famílies que han adoptat gossos expliquen al Diari que “adoptar animals de la protectora transforma vides”, i això passa perquè quan adopten hi ha d’haver un convenciment total de fer-ho, de fer-se responsable de poder acollir aquell animal a casa i cuidar-lo com si fos un mateix, ni més ni menys, ja que tots necessiten el seu menjar i les seves cures i atencions.

Qüestions que per a molts poden semblar òbvies, però que com a societat hem de continuar recordant per evitar, precisament, que cada any centenars de peluts acabin a la protectora després de ser abandonats. En els primers quatre mesos d’aquest any, a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, situada davant el Santuari de la Salut, s’han registrat 210 adopcions, un 34,2% més que l’any anterior. Xifres que sempre tenen una doble vara de mesura perquè demostren el caràcter solidari de la ciutadania i, de l’altra, la cara més fosca d’aquells que els abandonen.