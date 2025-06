El CES refà el camí

El Centre d’Esports Sabadell ha certificat el seu retorn a Primera Federació un any després. Diumenge passat, l’alegria es va sentir des de La Condomina fins a la plaça de l’Argub, creuant el mediterrani de Múrcia a la nostra ciutat. L’afició mereixia una bona notícia i l’ha tingut. Sabadell té un motiu més per estar satisfeta. El CES s’afegeix a altres èxits esportius que acumulen els clubs de la nostra ciutat.

Qui ens havia de dir que el Centre d’Esports tornaria a Primera Federació quan va perdre contra el Sant Andreu, el febrer passat. Va ser un moment molt agre, en què semblava que el club lluitava per la supervivència en la categoria. Des d’aleshores l’equip capitanejat per David Movilla ha tingut l’habilitat i la destresa per fer un cop de timó: ha guanyat set de les nou últimes jornades de lliga –va perdre contra el Terrassa, això sí– i ha superat el play-off amb nota. L’aposta per l’entrenador ha acabat sent encertada.

Venen nous temps al CES i confiem que d’ara endavant encara siguin millors. Hem de desfer el camí i tornar a la temporada 2020-21, quan el club estava a Segona Divisió. Si l’equip no perd el rumb i manté la determinació i els resultats de les últimes setmanes, és possible.