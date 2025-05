Anar a buscar el nen a l’escola, tot un repte

La fórmula del Petó i adeu, l’aparcament per deixar i anar a buscar els nens a l’escola, no és funcional. No ho va ser el primer dia, l’any 2018, quan es va posar en marxa, i no ho és avui. Les places funcionen com a zona blava fora de l’horari d’entrades i sortides, però molt pocs l’utilitzen o l’utilitzen correctament avui dia. Les escoles del Centre de Sabadell creuen que la mobilitat de les entrades i les sortides de l’escola és millorable i que cal prendre mesures decidides. Fins ara, s’han fet passos per facilitar que els pares i mares puguin anar a buscar els seus fills, com tallar el trànsit en les hores punta, però asseguren que no és suficient.

S’han de facilitar els accessos a les escoles en vehicle privat, de la mateixa manera que els pares han de poder arribar en bicicleta i a peu fins al centre educatiu. Considerem que s’ha d’aprofitar el debat sobre la mobilitat al Centre i arreu de Sabadell arran de la futura zona de baixes emissions per repensar com permetem la convivència entre el transport públic i el privat, motoritzat i no motoritzat, sense fer distincions entre centres públics i concertats.

El problema no és exclusiu de Sabadell. Hi ha moltes altres ciutats mitjanes del país amb una concentració de centres educatius al nucli històric. No farem desaparèixer les escoles i instituts, ni tampoc ho volem, així que hem d’adaptar la ciutat a les necessitats que té. Nosaltres no revelarem quin és el model que s’ha d’escollir perquè no és la nostra funció, però sí que pensem que s’ha de fer un pensament sobre aquesta qüestió que afecta tantes famílies.