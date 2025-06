Josep Rull signa el Llibre d'Honor de la ciutat: "Tinc un vincle molt estret amb Sabadell"

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha signat aquest dimarts a la tarda el Llibre d’Honor de Sabadell, un document institucional en el qual les màximes autoritats polítiques d’arreu del país dediquen unes paraules a la ciutat. L’acte s’ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament i ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i amb diversos membres del consistori del PSC, Junts, Crida i Esquerra Republicana.

L’alcaldessa ha donat la benvinguda en un breu parlament i, seguidament, ha donat peu a Josep Rull a dedicar unes paraules als membres presents al ple. El president del Parlament ha explicat el seu vincle familiar per part de mare amb Sabadell, ha remarcat la importància de ciutats com la capital del Vallès Occidental amb la idea de “Catalunya, un sol poble” i ha volgut recordar la darrera vegada que va venir a la ciutat, tot just fa un any, també per presidir l'acte del Premi Sant Joan, així com ho farà avui. Quan ha acabat la seva intervenció inicial, ha escrit un text dedicat específicament a la ciutat on ha volgut remarcar la seva estima per Sabadell, principalment, i, per acabar l’acte, s’ha dut a terme un intercanvi d’obsequis entre Farrés i Rull.