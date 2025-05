No hi ha futur sense les empreses

Ara fa una setmana, el Diari de Sabadell va iniciar un procés subtil de redisseny, que molts dels nostres lectors del paper ja heu detectat. La rentada de cara de la secció d’Esports pretén mostrar la gran i abasta pluralitat d’entitats esportives de la ciutat, que aporten una infinitat de notícies de qualitat. També és una aposta pel contingut propi, pels bons reportatges i per l’anàlisi esportiva en profunditat. Amb el mateix esperit, continuem avui amb la secció de Diners, en què fem un salt qualitatiu en termes de disseny i de fons, que reflecteixen millor els temes propis. I l’anàlisi, l’entrevista i el reportatge. Editorialment, volem que el canvi a Diners reflecteixi el suport i acompanyament del Diari al teixit empresarial de Sabadell i del Vallès. Sense les empreses, sense la iniciativa privada de tants empresaris i autònoms, no tindríem una ciutat econòmicament tan potent.

Els empresaris donen feina, sostenen el creixement econòmic i social de la ciutat, aporten i sumen a través dels impostos, generen, capten i construeixen talent. Les entitats empresarials són un contrapoder fonamental per fer seguiment de les administracions públiques i per poder traslladar demandes d’abast ciutadà, no només aquelles que són estrictament empresarials. Són un dels motors de canvi de la nostra ciutat i de la comarca.

La ciutat no existiria sense les empreses. Hem de cuidar i mantenir les que tenim i fer-ne arribar de noves. El Diari té la responsabilitat de donar una informació de qualitat, pròxima i precisa del present i del futur del teixit empresarial i econòmic. El creixement econòmic de la ciutat ha d’arribar a tothom. Fer costat a les empreses i a l’empresari no impedeix tenir una gran sensibilitat pels treballadors. A tots ens interessa créixer i anar endavant, i el Diari hi serà per explicar-vos-ho.